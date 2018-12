La Carrarese Berretti saluta il 2018

Azzurrini ospiti dell'Arezzo nell'ultimo match dell'anno e del girone d'andata

Calcio Junior -

Ultimo appuntamento del 2018 e del girone d'andata per la Berretti della Carrarese che domani pomeriggio (ore 14.30) sarà di scena sul rettangolo di gioco del Campo Comunale Palazzo del Pero ospite della vicecapolista Arezzo. I ragazzi di mister Daniele Ficagna la scorsa settimana al Paolo Deste della Covetta sono tornati alla vittoria dopo un periodo buio . Successo per 3-2 sul che pero' non ha soddisfatto il tecnico azzurro apparso contrariato soprattutto dall'atteggiamento dei ragazzi in particolar modo dopo il doppio vantaggio ed il rilassamento che ha portato gli avversari a pareggiare momentaneamente sul 2-2.

Dopo la pausa natalizia un periodo di stop del torneo che tornerà in campo sabato 12 gennaio con la Carrarese che sarà di scena in casa alla Covetta contro la Pistoiese per la prima giornata del girone di ritorno.



Questa la situazione di classifica a novanta minuti dal giro di boa.

Torino 33

Arezzo 28

Virtus Entella 27

Olbia 22

Albissola 17

Robur Siena 16

Carrarese 13

Cuneo 12

Pontedera 12

Pisa 9

Pistoiese 7

Arzachena 3