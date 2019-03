La Carrarese Berretti lotta ma cede al Milan

Azzurrini escono a testa alta dalla loro prima storica apparizione alla Viareggio Cup

Calcio Junior -

CARRARESE-MILAN 0-3

CARRARESE: Balestri, Shehu, Gandolfi, Manzo, Maccabruni, Bianchi, Lodovici, Pedrazzi, Panati, Scaletti, Centonze. A disp. Guarnieri, Fantini, Bongiorni, Vaira, Fortunati, Bennati, Nobile, Tivegna, Petriccioli, Orlandi, Occhiuto, Diawara, Ferri, Gallina. All. Ficagna.

MILAN: Guarneri, Barazzetta, Ruggeri, Basani, Martimbianco, Mionic, Frigerio, Culotta, Jaidara, Olzer, Olzer, Di Gesu'.A disp. Soncin, Negri, Merletti, Sala, Tonin, Abanda, Embalo, Capanni, Pecorino, Robotti, Signorile. All. Giunti.

ARBITRO: Cannata di Faenza (Ass. Panic di Trieste, Valeri di Magnago)

RETI: 18' pt , 24' pt Olzer, 35' pt Di Gesu'

AVENZA – La Carrarese cede al Milan sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta di fronte ad un pubblico record che ha riempito tutta la tribuna dell'impianto sportivo avenzino.

Azzurrini , peraltro già matematicamente eliminati che hanno comunque giocato con grande personalità e determinazione al cospetto di un'autentica corazzata come quella rossonera.

Dopo un avvio equilibrato con gli azzurrini piu' propositivi arriva al 18' la rete del vantaggio del Milan con Olzer che entra in area dalla destra ed infila all'angolino l'incolpevole Balestri. Carrarese che comunque non accusa il colpo ed anzi va vicina al pareggio con due punizioni calciate da Panati e deviate in corner dal portiere ed una conclusione di Scaletti al 21' anch'essa salvata da Guarneri. Il Milan raddoppia al 25' ancora con Olzer questa volta in azione sulla fascia sinistra. Il terzo gol rossonero arriva al 35' e porta la firma di Di Gesu' che trova lo spazio libero per battere Balestri. Nella ripresa i ritmi si allentano, con la Carrarese che tenta di portarsi con piu' insistenza dalle parti di Guarnieri per cercare almeno la rete della bandiera ma senza riuscirvi. Il Milan amministra senza particolari problemi e porta in fondo il match sul 3-0 che consente di chiudere il girone al primo posto a punteggio peno. Per la Carrarese , un'esperienza assai positiva al di là dei punteggi in campo che servirà da propellente per il futuro giovanile azzurro. Domenica per i ragazzi di mister Ficagna torna il campionato con la trasferta in Sardegna sul terreno dell'Olbia.

Nicola Morosini