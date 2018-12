La Carrarese Berretti ko con l´Olbia

Gli azzurrini vanno in vantaggio con Pedrazzi ma subiscono poi due punizioni fotocopia che premiano i sardi

Calcio Junior - CARRARESE-OLBIA 1-2

(Berretti)

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Bianchi, Manz, Maccabruni, Ugolini, Lodovici, Fortunati, Petriccioli, Pedrazzi, Orlandi. A disp. Paita, Ferri, Vaira, Busnelli, Gandolfi, Bennati, Tivegna, Scaletti, Fantini. All. Ficagna.

OLBIA: Piga, Pittora, Cancellieri, Corda, Cusomano, Faedda, Mula, Melgari, Cannas, Occhioni, Demarcus. A disp. Achenza, Cassitta, Derosas, Vacca, Occinagu, Agostinelli, Melis. All. Testoni.

ARBITRO: Puccetti di Viareggio (Ass. Gioffredi di Lucca, Dicolangelo di Pisa).

RETI: 3' st Pedrazzi, 8' st e 29' st Cancellieri

AVENZA- Secondo ko interno consecutivo da parte della Berretti della Carrarese al Paolo Deste della Covetta battuta 2-1 dall'Olbia. Gli azzurrini di mister Ficagna contro i bianchi sardi hanno disputato una gara propositiva andando vicini al vantaggio nel primo tempo con Orlandi in almeno due occasioni in una delle quali l'attaccante di casa si veniva a trovare solo davanti al portiere ospute Piga che coi piedi negava la gioia della rete. Olbia molto ordinato in fase difensiva che ha cercato di rendersi pericoloso soprattutto dalla parte destra con alcune incursioni di Vacca e Derosas molto attivi. Per gli azzurri un colpo di testa di Petriccioli alto sulla traversa mentre prima dell'intervallo una conclusione di De Marcus sfiorava il palo di Balestri. Primo tempo concluso a reti inviolate senza troppe emozioni. In apertura di ripresa la Carrarese passa in vantaggio con un colpo di testa di Pedrazzi al 3' . Passano pochi minuti e l'Olbia trova la rete del pareggio. Calcio di punizione dal limite decentrato sulla destra e Cancellieri è bravo ad infilare all'incrocio dei pali dove Balestri non puo' arrivare. Lo stesso difensore sardo dimostra di avere il piede caldo sui calci piazzati in quanto al 29' si ripete questa volta da posizione piu' centrale insaccando sotto la traversa. La Carrarese tenta di recuperare e va vicino al gol con Tivegna che sfiora il montante ma reasta poi a bocca asciutta.