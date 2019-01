La Carrarese Berretti cala il tris

Alla Covetta gli azzurrini di Daniele Ficagna si impongono 3-0 sull'Arzachena

Calcio Junior -



CARRARESE-ARZACHENA 3-0

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Gandolfi, Fortunati, Maccabruni, Bianchi, Lodovici, Manzo, Scaletti, Orlandi, Panati.A disp. Paita, Ferri, Vaira, Bennati, Pedrazzi, Nobile Tivegna, Fantini, Petriccioli. All. Ficagna.

ARZACHENA: Esposito, Marras, Asara, Aisoni, Patta, Bazzu, Paiano, Puddu, Scarica, Menichelli, Serra. A disp. Marras, Fenu, Filigheddu, Alias, Pola, Cosseddu, Magari. All. Averini.

ARBITRO: Baldelli di Pontedera. Ass. Andeani di Carrara, Mangini di Livorno.

RETI: 23' pt Orlandi (rig.), 25' st Panati, 48' st Bongiorni.



AVENZA -Vittoria casalinga per la Berretti della Carrarese sul terreno del Paolo Deste della Covetta contro l'Arzachena. Gli azzurrini di mister Daniele Ficagna superano i biancoverdi sardi e dedicano i tre punti al loro compagno di squadra Ugolini che è stato operato dopo un brutto infortunio al malleolo.

Carrarese che parte forte e costringe gli avversari nella propria tre quarti. Al 12' occasionissima che capita sui piedi di Fortunati che pero' da buona posizione spedisce a lato. Al 20' è Scaletti che si rende pericoloso con una bella incurisone ed un tiro che viene rimpallato in calcio d'angolo da un difensore ospite. Gli azzurrini passano in vantaggio al 23'. Lodovici viene steso in area. Calcio di rigore che Orlandi trasforma alla destra di Esposito. Ancora azzurrini che premono ma il portiere sardo è sempre molto attento in almeno quattro occasioni compreso al 44' su conclusione ravvicinata di Scaletti.

Nella ripresa Ancora Carrarese padrona del campo. Al 6' Panati tira ed Esposito respinge. Balestri si sporca i guanti esattamete al 18' su calcio di puniozione di Scrica deviandolo sopra la traversa. Il raddoppio della Carrarese al 25' su azione in velocità di Panati che infila il portiere avversario.Ci prova poi ancora Panati con un tiro a girare al 35' che fa la barba al palo. In pieno recupero arriva anche il tris ad opera di Bongiorni che realizza con una caparbia azione personale.