La Carrarese 2006 ok con la Pistoiese

Gli azzurrini di mister Bennati superano i pari età arancioni

Calcio Junior - Vittoria casalinga per la Carrarese categoria Giovanissimi Regionali Prof B 2006 che supera a Fossone la Pistoiese B. Per gli azzurrini di Bennati in rete al 5' del primo minitempo Filippo Dell'Amico (foto), Orrico al 3' della seconda frazione ed Alberti al 4' del terzo periodo. Prossimo appuntamento per la Carrarese la trasferta del prossimo fine settimana in casa de Pontedera.



CARRARESE-PISTOIESE B 3-0

(Parziali : 1-0, 1-0, 1-0)

CARRARESE: Pucciarelli, Rolla, Bardacci, Luciani, Dell'Amico F, Lombardi, Dell'Amico V, Zarrouki, Dell'Amico D, Bobbio, Vita, Alberti, Deda, Aliboni, Betti, Torre, Perini, Orrico. All. Bennati.