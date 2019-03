La Cantera Massese ben figura al Torneo Tatain

Il prossimo appuntamento sarà un importante torneo sul campo del Tau Calcio

Calcio Junior - La Cantera Massese con una squadra formata da ragazzi del 2010 e 2011 ben figura nel Torneo Tatain a Sarzana, affrontando l’annata 2009 del Levante.



Pur sconfitti per 4-2 i ragazzi di Mister Puppi hanno ricevuto i complimenti di tutti gli addetti ai lavori presenti per il gioco espresso. C’è grande interesse intorno a questi bambini che hanno già giocato contro squadre professionistiche come Genoa e Spezia non sfigurando, alcuni di loro infatti sono già sotto osservazione da parte di club importanti.



Il prossimo appuntamento per la Cantera Massese sarà a Pasqua, un importante torneo sul campo del Tau Calcio.