La Berretti della Carrarese ospita l´Olbia

Un'altra casa casalinga alla Covetta per dimenticare il ko con l'Entella di sette giorni fa

Calcio Junior -

Nuovo appuntamento casalingo per la Berretti della Carrarese. Dopo la pesante sconfitta di sette giorni fa contro la corazzata Entella gli azzurrini di mister Daniele Ficagna saranno di scena domani pomeriggio (14.30) sempre sul terreno di gioco del Paolo Deste della Covetta per un nuovo appuntamento di campionato. Ospite di turno sarà l'Olbia. Una gara che vedrà la Carrarese tentare di riscattarsi dopo il poker al passivo subito sabato scorso. L'Olbia si presenta ad Avenza con un ottimo terzo posto dietr a Torino ed Arezzo e 16 punti al suo attivo. carrarese che di puntiu attaulmente ne ha raccolti 10. Per chiudere il girone di andata gli azzurrini giocheranno sabato prossimo in casa dell'Albissola, poi gara casalinga con il Pontedera e successivamente il 22 dicembre ultima di andata in casa dell'Arezzo. Campionato che poi riprenderà il 12 gennaio 2019 con la prima di campionato in casa contro la Pistoiese.



Questo il programma di campionato di domani pomeriggio (ore 14.30). Carrarese-Olbia, Cuneo-Arezzo, Lucchese-Arzachena, Pisa-Pistoiese, Robur Siena-Albissola, Virtus Entella-Torino.



La classifica è la seguente. Torino 27 punti, Arezzo 22, Olbia 16, Virtus Entella 15, Robur Siena 15, Cuneo 12, Carrarese 10, Albissola 10, Pontedera 9, Pisa 5, Pistoiese 3, Arzachena 3, Lucchese 2.