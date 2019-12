La Berretti della Carrarese espugna il terreno del Rieti

Calcio Junior -

RIETI-CARRARESE 1-2

RIETI: Massa, Nasufi, Brentegani, Magliozzi, Mariantoni, Santini, Capaccio, Zona, Bernardini, Paglino, Mingione. A disp. Rosati, Bonis, Cammarota, Cirillo, Parente, Principi, Zagaria. All. Pezzotti.

CARRARESE: Gallina, Ferri, Della Pina, Manzo, Bianchi, Ugolini, Shehu, Biasci, Petriccioli, Centonze, Scaletti. A disp. Piacentini, Orlandi, Benassi, Dell'Amico L, Cenderello, Dell'Amico G. All. Ficagna.

ARBITRO: Calisi di Latina (Ass. Arcidiacono e Bosco di Roma)

RETI: 51' Petriccioli, 65' Principi, 72' Centonze.



La Berretti della Carrarese espugna per due a uno il terreno del Rieti. Dopo un primo tempo chiuso a ret inviolate nonostante tre azioni pericolose da parte degli azzurrini, in apertura di ripresa è Petriccioli a portare in vantaggio la formaizone di Ficagna. Rieti che pareggia una decina di minuti piu' tardi con la realizzazione da parte di Principi. Il gol dei tre punti azzurri ad opera di Centonze al 75'