Calcio Junior - A

tletico Carrara Juniores, impegno casalingo. Archiviato il ko per due a uno nel derby della Covetta in casa della San marco di sabato scorso al termine di una gara comunque giocata a viso aperto da parte dei nerazzurri si cerca domani pomeriggio alla Fossa il primo acuto stagionale contro il Castelnuovo Garfagnana. Atletico attualmente a quota due punti in cinque partite e quindi in piena necessità di fare punti per cercare di risalire la china in un inizio stagione davvero molto complicato.



Atletico Carrara-Castelnuovo Garfagnana (Fossa ore 16) sarà diretta dal signor Bombarda della sezione di Carrara