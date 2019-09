Juniores, sconfitta casalinga per l´Atletico Carrara

Calcio Junior - La seconda giornata del campionato under 19 Juniores Regionali ha riservato alcune sorprese. Una giornata più amara che dolce per le nostre quattro rappresentanti, cadono in casa le zebre di mister Giorgio Figaia e l’Atletico Carrara del tecnico Marco Farusi, mentre portano a casa un punto il Don Bosco Fossone, in quel di Lucca contro l’Atletico, e il San Marco Avenza, che in rimonta pareggia contro la Galcianese.



Con un caldo di piena estate sulla “Fossa”, i locali cedono sotto i colpi del temibile Lanciotto all’esordio casalingo del torneo. E' stata una piacevole sfida dove i fiorentini più manovrieri hanno sfruttato al meglio le occasioni costruite. La gara inizia con un colpo di testa degli ospiti con Fissi senza esito, dopo pochi minuti Melandri (uno dei migliori) si inserisce tra difensore e portiere, sfruttando un’indecisione del reparto difensivo, e con un tocco mette dentro il gol del 1-0. Forti del vantaggio, gli ospiti spingono e mettono in difficoltà i carrarini, ancora una occasione per Verdi su cross dal fondo di Fissi. La possibilità del pareggio arriva subito con Bianchini, ispirato da un perfetto taglio di Farsane, la conclusione finisce sul difensore fiorentino appostato sul palo a portiere battuto. Esterno della rete per il fluidificante Fissi su angolo, quasi alla mezzora i locali recriminano su un fallo in area fiorentina, l’arbitro sorvola l’episodio. Prima dell’intervallo tre azioni degne di cronaca, ripartenza veloce del Lanciotto con Lotti tiro a lato, ennesima azione di rimessa con ben sette passaggi di fila la finalizzazione di Verdi viene neutralizzata da Ambrosini. Quasi allo scadere arriva il raddoppio del team di mister Giovanni Torracchi con Colzi sugli sviluppi di un angolo.



Nella ripresa l’Atletico presenta due modifiche con due forze fresche e la squadra ne beneficia fin dalle prime battute. Farsane si avventa su una ribattuta debole dell’estremo ospite spara a lato a porta vuota, poco dopo il penalty che potrebbe riaprire il match viene gettato al vento da Bianchini che riesce a spiazzare il portiere ma la palla esce dal lato opposto. A metà ripresa si riaffacciano i fiorentini con un’azione personale di Lotti che si fa deviare il tiro dall’attento Ambrosini, sugli sviluppi del corner i due colpi di testa in successione di Lotti e Secci finiscono fuori. Quasi a mezzora di gioco Bianchini si divora l’ennesima occasione per segnare, su lancio del neo entrato Pennucci. Nel momento di maggior spinta dei locali arriva il terzo gol dei “rossi” con Baldacci che deposita facile sotto porta in rete un assist. Il finale regala ancora qualche emozione con Bianchini che di esterno in area non centra la porta. Al novantesimo "tiraccio" di Pennucci e nel recupero azione personale del capitano ospite Morelli, tiro che finisce sull’esterno della rete. Nelle due squadre in evidenza Ambrosini e Salata per l’Atletico, per gli ospiti Melandri e l’onnipresente Morelli.



Atletico Carrara-Lanciotto 0-3

Atl. Carrara: Ambrosini, Puvia(65’ Bertucelli), Nardi, Baudacci(78’ Marku), Salata, Imparato(46’ Pennucci), Tortelli, Guidi(46’ Piccioli), Farsane, Galassi, Bianchini(a disp.Lombardini) All. Farusi

Lanciotto: Russo, Secci, Fissi,(84’ Tosi),Lotti(86’ Porro), Rugi, Colzi, Meladri (75’ Innocenti), Morelli, Rossi(66’ Baldazzi), Mugnaioni(55’ Scarlini), Verdi( a disp. D’agati ) All. Torracchi

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori: 9’ Melandri, 34’ Colzi, 73’ Baldazzi

Note: Ammonito Tortelli(At), recupero 1t. -, 2t. 4’, angoli 4-3 per il Lanciotto



Risultati 2° giornata: Atletico Carrara-Lanciotto 0-3, Massese-Maliseti 1-4, San Marco Avenza-Galcianese 1-1,Atletico Lucca-Don Bosco Fossone 1-1,Castelnuovo Garfagnana-Monsummano 4-0, Migliarino-Poggio a Caiano 4-1,Valdinievole-Stiava 4-1, Zenith-Caiano S.Lucuia 3-1.



Classifica: Lanciotto 6, Maliseti 6, San Marco Avenza 4, Don Bosco Fossone 4, Valdinievole 3,Zenith 3, Castelnuovo G. 3, Massese 3, Galcianese 2, Atletico Lucca 2,Coiano S.Lucia 1, Stiava 1, Atletico Carrara 1, Poggio a Caiano 0, Monsummano 0.



Prossimo turno (21/09/2019): Coiano S.Lucia-Atletico Lucca, Don Bosco Fossone-Valdinievole, Galcianese-Castelnuovo G., Monsummano-Atl.Carrara, Lanciotto-Zenith, Maliseti-Poggio a Caiano, Migliarino-San Marco Avenza, Stiava-Massese