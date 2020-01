Juniores San Marco, momento magico

Calcio Junior - Momento magico per la Juniores regionale della San Marco Avenza. I ragazzi di mister Gabriele Frediani sabato scorso nel derby vinto 4-3 alla Fossa contro i cugini dell'Atletico Carrara hanno collezionato la sesta vittoria consecutiva in campionato. Un filotto di tutto rispetto che ha permesso di mettere in cassaforte ben diciotto punti e salire vertiginosamente i gradini della classifica fino al momentaneo quarto posto a quota 35 punti. Dopo un inizio un po' altalenante con vittorie e sconfitte in rapida successione, i rossoblu avenzini hanno saputo prendere in mano il bandolo della matassa e con un'eccezionale continuità di risultati hanno dato una bella accelerata al loro percorso diventando di fatto al miglior formazione apuana nel torneo. Adesso all'orizzonte per gli Under 19 avenzini un nuovo match davvero impegnativo. Domani pomeriggio infatti sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta sarà ospite infatti lo Zenith Audax in un match che si preannuncia molto impegnativo per la San marco ma sicuramente anche per lo stesso Zenith Audax considerato l'ottimo stato di forma dei rossoblu che soprattutto contro le grandi hanno saputo disputare match di livello.



Questa la classifica aggiornata: Maliseti 48, Zenith Audax 45,Atletico Lucca 39, San Marco Avenza 35, Lanciotto Campi 31,Mmassese 30,Galcianese 29, Castelnuovo G. 29, Valdinievole 26, Coiano Santa Lucia 22, Stiava 21, Poggio a Caiano 21, Atletico Carrara 19, Migliarino 15, Monsummano 5.



Questo il programma completo della giornata di domani pomeriggio. Castelnuovo G.-Atletico Carrara, Galcianese-Atletico Lucca,Don Bosco Fossone-Maliseti,Lanciotto-Massese,Migliarino-Stiava, Monsummano-Valdinievole,San Marco Avenza-Zenith,Coiano-Poggio a Caiano.