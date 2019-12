Juniores Regionali, vincono Atletico Carrara e San Marco Avenza

Calcio Junior - Sorpasso compiuto è quello che è accaduto nella prima giornata di ritorno del campionato Juniores Regionale. Lo Zenith rifila una cinquina ai carrarini del Don Bosco Fossone e resta solo in testa alla classifica, sfruttando al meglio il mezzo passo falso dell’ex capolista Maliseti, fermata sul pari in casa della Valdinievole. Ancora una sconfitta del Lanciotto, la seconda consecutiva, che vede allontanare la vetta di partita in partita, dopo lo scivolone in casa della Valdinievole che balza al quinto posto. Si apre invece una lotta a quattro per un piazzamento nei play off tra Don Bosco Fossone, Massese, Castelnuovo G. e San Marco Avenza.



I bianconeri della Massese recuperano lo svantaggio contro il Poggio a Caiano con il punto di Bonati nelle prime battute della ripresa. Secca vittoria degli avenzini del San Marco Avenza contro il fanalino di coda del girone Monsummano, con i sigilli di Kuprenko, Boemio e Santucciu. Successo che permette al team di Frediani di agganciare la Massese e i cugini del Don Bosco Fossone a quota 23 punti. Rinviata la sfida dell’Atletico Lucca opposto allo Stiava, mentre l’unico successo esterno della giornata è della Galcianese in casa dei pisani del Migliarino. Infine si toglie dai fondali della classifica l’Atletico Carrara che mette a referto il terzo successo consecutivo rimandano battuti i pratesi del Coiano Santa Lucia.



Cronaca di Atletico Carrara-Coiano S.Lucia



Continua la scalata alla salvezza diretta dei neroazzurri dell’Atletico Carrara, il team marmifero guidato dall’ex Carrarese Davide Ratti colleziona il settimo risultato positivo: dopo i quattro pareggi sono arrivate tre convincenti vittorie di fila nell’ordine, Stiava (fuori), Don Bosco Fossone e Coiano (entrambe tra le mura amiche). I segnali di ripresa dei neroazzurri si erano intravisti già nelle gare che sulla carta apparivano proibitive come il pareggio interno con il Maliseti, il rocambolesco 4-4 contro i cugini della Massese, sotto di tre reti, ribaltano lo svantaggio per essere poi ripresi nel recupero. Carattere che nella prima parte del campionato era mancato totalmente, il lavoro settimanalmente, il riassetto tattico-tecnico dettato dal mister stanno dando i primi frutti che a Carrara si aspettavano. Nel match contro i pratesi del Coiano partono subito forte i locali che dopo quattro minuti si vedono annullare un gol di Bertolla per fuorigioco, poco dopo al secondo affondo Guidi di infilata sblocca il confronto. Il vantaggio fa presagire una gara in discesa invece dopo l’1-0 i neroazzurri si sono seduti e hanno subito la graduale reazione dei pratesi di mister Galeotti. Gli ospiti approfittano dell’inspiegabile calo di concentrazione dei marmiferi, alzano il baricentro ogni azione, giro palla a piacimento, arrivano al tiro con Baroni dopo venti minuti, al minuto 23’ punizione dal limite di Ramalli, il tiro centrale è parato da Ambrosini, al 25’ ci prova il fisicone di Zine , il tiro del centravanti è alto, alla mezzora è Cocci dalla distanza, la conclusione passa di poco sopra la traversa. Dell’Atletico nessuna risposta, le sporadiche ripartenze vengono quasi sempre bloccate sul nascere. Prima dell’intervallo sono ancora gli ospiti a cercare il pari, il missile di Zine dai venti metri sfiora la traversa, allo scadere Ambrosini si supera, respingendo di piede una ribattuta del palo sul tiro di Ramalli.



A inizio ripresa gli ospiti pareggiano: l’esterno destro pratese Tartoni si infila dalla fascia e trafigge Ambrosini in uscita per il gol dell’1-1. La pressione ospite non si ferma ma l’esperto mister Ratti capisce che è il momento di cambiare: appena entrato Fabio Patanè si procura un calcio di rigore che Tortelli trasforma. Nell’ultimo quarto di gara gli ospiti attaccano a pieno ritmo ma il risultato rimane invariato.Al fischio finale grande entusiasmo per i marmiferi che hanno saputo soffrire prima di portare a casa un altro successo. I migliori in campo, per l’Atletico il portiere Davide Ambrosini e per gli ospiti il grintoso esterno sinistro Stefano Avallone.



Atletico Carrara-Coiano S.Lucia 2-1

Atl.Carrara : Ambrosini, Giudice, Nardi(61’ Patanè), Piccioli, Puccetti, Baudacci, Guidi(73’ Lombardini), Bertolla(63’ Bianchini), Galassi, Dell’Amico(81’ Pennucci) ( a disp. Salata,Marku,Pizzol) All. Ratti

Coiano S.Lucia : Rossi,Oliviero, Avalloni, Cervietti, Ramalli, D’Errico(62’ Rexhepaj) , Tartoni(73’ Fani), Cocci, Zine(62’ Fedi), Baroni, Bartolozzi (a disp. Menchetti, Vannucci, Serini, Brafa) All. Galeotti

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 7’ Guidi, 56’ Tartoni, 63’ Tortelli(rig.)



Risultati 1°di ritorno :



Atl.Carrara-Coiano 2-1

Atl.Lucca-Stiava rinviata

Castelnuovo G.-Lanciotto 3-1

Massese-Poggio a Caiano 1-1

Migliarino-Galcianese 1-3

San Marco Avenza-Monsummano 3-0

Valdinievole-Maliseti 0-0

Zenith- Don Bosco Fossone 5-1



Classifica : Zenith 38, Maliseti 36, Lanciotto 29, Atletico Lucca 29*,Valdinievole 24, Don Bosco Fossone 23, Massese 23, Castelnuovo g. 23, San Marco Avenza 23, Galcianese 22, Coiano S.Lucia 16,Stiava 16*, Atletico Carrara 15, Migliarino 15, Poggio a Caiano 13, Monsummano 3.

Note = Atletico Lucca e Stiava una gara da recuperare



Prossimo turno (4/1/2020): Galcianese-San Marco Avenza, Coiano S.Lucia.Zenith, Don Bosco Fosone-Atletico Lucca, Monsummano-Castelnuovo G.,Lanciotto-Atletico Carrara, Maliseti-Massese, Poggio a Caiano-Migliarino , Stiava-Valdinievole.