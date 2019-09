Juniores Regionali, vince solo la Massese

Calcio Junior - Una sola vittoria per le nostre quattro rappresentanti nel campionato juniores regionale. La Massese vince ancora in trasferta sul campo della neopromossa Stiava. Non riescono ad andare oltre il pareggio i carrarini del Don Bosco Fossone di mister Marco Tarantino. Cade in esterna l’Atletico Carrara a Monsummano, dopo essere essere passata in vantaggio con il duttile Farsane. Male anche il San Marco Avenza che deve arrendersi in casa del Migliarino Vecchiano, sconfitta rocambolesca e pirotecnica con sette reti.



Il match del “Duilio Boni” inizia con il gol a freddo degli ospiti che risulterà l’unico tiro in porta, da li i carrarini hanno preso in mano le iniziative del gioco per tutto il tempo, ma la palla di entrare non ne voleva sapere. Nella ripresa dopo il decimo angolo il Don Bosco perviene al meritato pareggio con Federico Ciandri che sfrutta al meglio il corner di Mallegni. A metà ripresa gli ospiti ritornano avanti a sorpresa con Mencarini, su distrazione difensiva dei locali trova la deviazione vincente. Passata da poco mezzora di gioco è ancora Ciandri a riprendere il risultato, segna la sua doppietta personale su calcio di rigore per atterramento di Tosi. Da segnalare infine l’ottima partita di Federico Bassani.



Don Bosco Fossopne-Valdinievole 2-2

D.B. Fossone: Mallegni M.,Geloni, Ciandri, Giorgi, Castelli, Bassani, Pellistri, Micheloni,Tosi, Mallegni D.,Vivaldi( Fialdini, Meloni, Zeni, Orlandi, Bogazzi, Borelli, Morelli, Verdini,Ferrari) All. Tarantino

Valdinievole: Sonnellini, Benvenuti D., Benvenuti S.,Lassi, Castagna, Iannelli, Toccafondo, Niccolai, Kishta, Cullhas, Mencarini,( Ingrassia, Dami, Gabbani, Necciai, Pulaci, Rrakulli, Cavallo, Corona, Zicervo) All. Capoccia

Arbitro: Benedetti di Carrara

Marcatori: 1’ Kishta, 3’st.Ciandri , 26’ st.Mencarini, 30’st. Ciandri (rig.)



Risultati 3° giornata:



Coiano S. Lucia-Atletico Lucca 3-3

Don Bosco Fossone-Valdinievole 2-2

Galcianese-Castelnuovo 1-4

Monsummano-Atletico Carrara 4-1

Lanciotto-Zenith 2-1

Maliseti-Poggio a Caiano 4-1

Migliarino-San Marco Avenza 4-3

Stiava-Massese 1-4



Classifica: Lanciotto 9, Maliseti 9, Migliarino Vecchiano 7, Castelnuovo Garfagnana 6, Massese 6, Don Bosco Fossone 5, Valdinievole Montecatini 4, San Marco Avenza 4 Zenith Audax 3, Atletico Lucca 3, Monsummano 3, Coiano S. Lucia 2, Galcianese 2, Atletico Carrara 1,Stiava 1, Poggio a Caiano 0,



Prossimo turno 28/9/2019: Atletico Carrara-Galcianese, Atletico Lucca-Lanciotto, Castelnuovo Garfagnana-San Marco Avenza, Maliseti-Migliarino, Massese-Don Bosco Fossone, Poggio a Caiano-Stiava,Valdinievole-Coiano S.Lucia,Zenith Audax-Monsummano.



Nella foto il Don Bosco Fossone juniores regionale