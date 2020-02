Juniores Regionali, una grande Massese vince derby

Calcio Junior - MASSESE: Ceccarelli, Giomi, Vietina, Bonati, Biancardi, Barattini, Manfredi, Baldini, Marangon, Pasquè, Bennati (Pennacchi, Veschi, Gennuso, Bonini, Baldini, Sgadò) All. Figaia

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Piccini, Busnelli, Tioli, Dell'aMico, Davitti, Santucciu, Babbini, Braida, Bendetto, Tornari (Poli, Barontini, Mazzei, Krupenko, Ricci, Tornari) All. Frediani

RETI: 7' Bettati, 54' Bennati

NOTE 85' espulso Giomi



MASSA- Una grande Massese vince l'atteso derby e, quinta in classifica con 37 punti, mette nel mirino la quarta Atletico Lucca (+3) e la stessa San Marco Avenza (+4). Tra le mura amiche i bianconeri hanno riscattato la sconfitta dell'andata (3-2) grazie al protagonista assoluto di giornata Bennati che con una rete per tempo ha steso gli avenzini. Tra i grandi protagonisti anche il portiere locale Ceccarelli che nel finale del primo tempo para il rigore dell'ipotetico pareggio con una doppia parata. Massese che durante l'incontro ha legittimato la vittoria con buon gioco e altre occasioni da rete. Adesso un giorno per festeggiare e poi subito testa al prossimo sabato, quando Marangon e soci saranno di scena al Comunale di Castelnuovo Gargagnana.