Juniores Regionali, tutto pronto per il big derby

Alla Fossa Dei Leoni si affronteranno Atletico Carrara e Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Sabato 9 Febbraio alle ore 15.30 al campo sportivo "Fossa dei Leoni" andrà in scena il derby Juniores Regionale tra Atletico Carrara di mister Dati e Don Bosco Fossone (foto), gara accesissima tra le due formazioni carraresi.



Arrivano a questo derby in due situazioni diverse: l'Atletico che con 35 punti in classifica e in seconda posizione viaggia a gonfie vele e sta disputando un ottimo campionato su tutti gli aspetti; il Don Bosco fossone a metà classifica con 26 punti, proveniente da due risultati positivi una vittoria e un pareggio e con la voglia di riacciuffare le parti alte del campionato.



Assenze importanti causa infortuni per la squadra di Mister Alessandro Tavarini che dopo un buon inizio ha dovuto fare i conti con le tante assenze, ma la rosa ampia a disposizione per questa gara dovrà sopperire ai dubbi e alle incertezze. Di fronte però c'è l'Atletico, squadra grintosa, molto preparata da Dati sia tatticamente che tecnicamente, che non vorrà perdere l'incontro, visto e considerato che gioca in casa.