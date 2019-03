Juniores Regionali, turno positivo per le carrarine

Infortunio al centravanti Luca Baldelli dell’Atletico Carrara

Calcio Junior - Turno favorevole per due club carrarini: i neroazzurri di mister Michele Dati che sul difficile campo dello Zenit hanno rimontato una complicata situazione; i gialloorossoblu di Fossone non hanno avuto problemi a rimandare battuto il fanalino di coda del girone Pescia.



Il match del “Chiavacci” si era messo subito in salita per gli uomini di Dati, causa l’infortunio accaduto all’attaccante Luca Baldelli dopo pochi minuti di gioco. Il bomber dell’Atletico in virtù di due falli subiti, specialmente il secondo in un scontro aereo, cadeva a terra e perdeva conoscenza, riportando una frattura dello zigomo e trasportato all’ospedale di Prato per accertamenti (dimesso il giorno dopo ulteriori esami effettuati al Cto di Firenze). Dopo l’infortunio i neroazzurri subivano il primo svantaggio su indecisione della difesa. Nella ripresa il raddoppio locale che veniva ridotto con la rete su calcio di rigore trasformato da Bianchini. Per quasi tutta la ripresa il club di mister Michele Dati dominava e arrivava al pareggio con Petacchi sugli sviluppi di un calcio di punizione con deviazione-assist di Perugi. Pareggio fondamentale per i neroazzurri che hanno dimostrato carattere e forza di gruppo, fattore che gli permette di rimanere nelle parti nobili della classifica con un solo punto di vantaggio sui cugini del Don Bosco Fossone.



Continua senza sosta la risalita del team di mister Alessandro Tavarini, i carrarini sfruttano al meglio il turno interno ospitando il fanalino Pescia nonostante la precaria posizione, per diversi tratti è rimasta in partita concludendo diverse opportunità ben neutralizzate dal giovane portiere Paolo Gentile, soprattutto nella parte iniziale della gara. Dopo il vantaggio sotto misura di Vivaldi nella prima frazione, ci pensava bomber Giacomo - Bertini nel secondo tempo a chiudere la pratica con una pregievole doppietta.



Zenit Audax-Atl.Carrara 2-2<



Zenit A.: Fattori, Bertaccini, Rizzuto, Pannilunghi, Fabozzi, Guarducci, Baldi, Ramundi, Pacini, Carlesi, Rozzi,(Ferrante, Baronchelli, Castronuovo , Frosini, Mari, Sammarco)All. Bellandi



Atl.Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Salata, Baicchi, Perugi, Tognoli, Zanell (71’ Lombardini), Baldelli (5’ Bertelloni, 62’ Figaia),Tortelli, Bianchini (74’ Cinacchi) All. Dati



Arbitro: Shaben di Prato



Marcatori: 22’ Pacini,48’ Rozzi, 50’ Bianchini(rig.), 67’ Petacchi



Don Bosco Fossone-Pescia 3-1



Don Bosco Fossone: Gentile, Pratico, Antonelli, Bertagna (72’ Novelli), Dalle Lucche, Ciandri, Mallegni (77’ Verdini), Ammirati, Bertini (89’ Morelli),Vivaldi (75’ Toufik), Rossi (75’ Freschi) (a disp. Carmagnola, Politi)All. Tavarini



Pescia: Ziino, Iammelli, Bertocci (75’ Salvato, 78’ Gadio), Maddaloni, Parigi, Bisanti, Pace (85’ Ricciarelli), D’Ammadio (71’ Del Magro), Kolaj, Casini, Panteri



Arbitro: Cagnoli di Viareggio



Marcatori: 17’ Vivaldi, 47’ Bertini, 52’ Bertini, 62’ Pace



Note: al 90’+2’ espulso il portiere ospite Ziino



Risultati 8° giornata



Zenit-Atletico Carrara 2-2



Lammari-Atletico Lucca 1-0



Maliseti-Mezzana 0-0



Don Bosco Fossone-Pescia 3-1



Migliarino-Poggio a Caiano 1-0



Lanciotto-Camaiore 5-1



Candeglia-Valdinievole 3-1



San Filippo-Galcianese 0-0



Classifica: Lammari 47, Migliarino 43,Valdinievole 38,Zenit Audax 38, Atletico Carrara 37, Lanciotto 37, Don Bosco Fossone 36, Galcianese 34, Maliseti 32, Poggio a Caiano 31, Candegliua 30, San Filippo 28,Atletico Lucca 25,Mezzana 24,Camaiore 23, Pescia 17.



Prossimo turno (9/3/2019): Valdinievole-Atletico Lucca, Poggio a Caiano-Candeglia, Mezzana-Lammari, Galcianese-Lanciotto , Pescia-Maliseti, Don Bosco Fossone-Migliarino, Atletico Carrara-San Filippo, Camaiore-Zenit Audax