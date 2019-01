Juniores Regionali, tre squadre si contendono il titolo

Atletico Carrara vittoria all’ultimo tuffo, Don Bosco Fossone inattesa caduta interna

Calcio Junior - La prima giornata del girone è iniziata con differenti esiti per le nostre compagini rappresentanti il Girone B. L’Atletico Carrara mantiene il secondo posto in classifica, vincendo nel recupero il difficile confronto contro la Galcianese; la cugina Don Bosco Fossone cade tra le mura amiche contro i lucchesi dell’Atletico, formazione che ricopriva l’ultimo posto del girone. Inatteso stop per il team di mister Alessandro Tavarini che vede allontanarsi dalle posizioni di prestigio. La giornata ha fatto registrare il successo esterno della capolista Lammari a Migliarino e della Valdinievole in casa del Pescia. Quest’ultime vincenti, a pari dell’Atletico Carrara, al momento sono le squadre in lotta per il titolo.



Tabellini



Atletico Carrara-Galcianese 1-0

Atletico Carrara : De Nardi, Salata(6’ Zanelli),Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Perugi, Bianchini, Petacchi, Baldelli(77’ Figaia), Farsane,Tgnoli(Dazzi, Bugliani, Lombardini, Tortelli)All. Dati

Galcianese :Varosi, Todisco, Ottaviani, Brini, Sanesi, De Felice, Cappelli(80’ Bagnoli), Cioffi, Methasani(73’ Aprea), Maccioni, Guazzoni( Benedetti, Laudani, Zine, Mlah)All. Santacroce

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatore : 90’ Baudacci



Don Bosco Fossone-Atletico Lucca 1-2



D.B. Fossone :Mallegni, Novelli, Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Ciandri, D’Adamo, Bertini,Tosi, Rolla, Vivaldi (Fialdini, Rossi, Bertagna, Ammirati, Ricci, Verdini, Mallegni, Dell’Amico,Tornari)All. Tavarini

Atl.Lucca : Discini,Tognetti, Lena, Vannucchi, Butori, Santini, Grazzini, De Gerolamo, Amato, Morelli, Ndyaie(Forconi, Donati, Rbecai, Benucci, Di Giulio, Le rose, Romani)All. Betti

Arbitro : Lorenzini di Carrara

Marcatori : 2’Amato, 22’ Grazzini, 65’ Santini(autorete)



Atletico Carrara-Galcianese



Come è stato nelle ultime prestazioni i neroazzurri sono scesi in campo con una formazione rimaneggiata, con assenze nei ruoli chiave ma mister Michele Dati (foto) ridisegna l’inedito schieramento contro la temibile Galcianese. Dopo un combattutissimo match a tratti vibrante ad esultare sono i carrarini conquistando tre pesantissimi punti che consentono all’Atletico di conservare il secondo posto in compagnia della Valdinievole, prossimo avversario. Il sofferto successo riscatta in parte la sconfitta con i pratesi subita all’esordio del torneo, gli ospiti quarta forza del girone nel match della “Fossa” hanno provato in diversi modi per passare, ma hanno trovato un superlativo Diego De Nardi autentico protagonista a chiudere tutti i varchi ai temibili pratesi. Dopo una mezzora di fraseggio dove gli ospiti hanno il pallino del gioco si fanno vivi i locali con un tiro di Farsane che sfiora il palo, nel finale di tempo da segnalare un diagonale insidioso di Mathasani, che attraversa tutto lo specchio dell’area piccola senza creare problemi. La ripresa si apre con gli ospiti in attacco, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal vertice dell’area, palla respinta dalla difesa l’onnipresente attaccante ospite coglie il palo. La continua pressione degli avversari produce diverse occasioni da gol, la più clamorosa ancora sui piedi dello scatenato Mathasani, la conclusione esalta le doti dell’estremo marmifero che devia in angolo. Prima del rituale recupero De Nardi salva la porta e il risultato con due interventi, allo scadere dopo ripetuti calci d’angolo Baudacci sotto misura in mischia trova l’incornata giusta che fa esplodere la “Fossa”.



Risultati 16° giornata



Don Bosco Fossone –Atl.Lucca 1-2

Maliseti-Candeglia 2-0

Atletico Carrara-Galcianese 1-0

Migliarino-Lammari 0-2

Zenit-Lanciotto 2-0

Poggio a Caiano-Mezzana 2-1

Camaiore-San Filippo 1-1

Pescia-Valdinevole 0-2



Classifica: Lammari, 32, Atletico Carrara 30, Valdinievole 30, Migliarino Vecchiano 25, Galcianese 24, Zenit Audax 24, Poggio a Caiano 23,Candeglia 22,Maliseti 22, Lanciotto 21,Don Bosco Fossone 21, San Filippo 19, Camaiore 16, Atletico Lucca 12, Pescia 11.



Prossimo turno (12/1/2019): Valdinievole-Atl.Carrara, Lanciotto-Don Bosco Fossone, San Filippo-Maliseti, Candeglia-Migliarino, Atletico Luiccva-Pescia, Galcianese-Poggio a Caiano, Mezzana-Camaiore, Lammari-Zenit Audax.