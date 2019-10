Juniores Regionali, tre punti d´oro per il Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Il settimo turno del campionato regionale juniores ha visto la conferma della capolista Maliseti che certifica la settima vittoria su sette giornate, vince di misura sul campo del Coiano e mantiene i tre punti di vantaggio sul Lanciotto che si aggiudica la sfida con il Poggio a Caiano. Resta sempre nelle parti alte della classifica la Massese che torna da Monsummano con tre punti preziosi, terzo risultato positivo per le “zebrette” di mister Giorgio Figaia che vale il quarto posto, a due punti dallo Zenith.



Ancora note positive arrivano dal Don Bosco Fossone che riscatta la sconfitta patita in casa della capolista di sette giorni fa, batte allo scadere un resistente Stiava. Il match con l’ultima della classe è stato intenso in virtù del positivo approccio delle due contendenti. La prima mezzora vede i carrarini protesi all’offensiva, si contano per i locali diverse occasioni da gol, opportunità che il portiere ospite Musetti ha neutralizzato con un paio di autentiche prodezze. Nel miglior momento del team di mister Marco Tarantino gli ospiti colpiscono con la conclusione dell’attivo Del Soldato, prima del riposo la reazione dei locali è nei piedi di Ammirati, il calcio di punizione esce di poco. Nella ripresa non cambia la fisionomia del match il costante lavoro ai fianchi dei fossonesi porta al pareggio con Rolla. Non passa neppure un minuto che Ammirati & soci ribaltano il risultato con capitan Andrea Tosi il quale trasforma un calcio di rigore, spiazzando il portiere. Prima della mezzora si registrano un paio di azioni pericolose una per parte senza esiti, sugli sviluppi di un corner è ancora Del Soldato a firmare il pareggio per i gialloblu con un tiro da fuori. Dopo il pareggio subito i carrarini non demordono e creano ancora occasioni, per vedere il quinto gol bisognerà attendere lo scadere, il tiro del subentrato Bertagna beffa nel rimbalzo il bravo estremo difensore ospite Musetti, regalando la vittoria ai compagni. In definitiva successo sofferto ma da sottolineare il “carattere” dei giocatori del Don Bosco Fossone contro una squadra che non merita di certo la posizione attuale.



Le altre due nostre rappresentanti al campionato escono sconfitte entrambe, gli avenzini del San Marco cedono ai lucchesi dell’Atletico, tra le proprie mura, mentre l’Atletico Carrara subisce una pesante sconfitta (la terza consecutiva) nel pisano, sotto i colpi del Migliarino.



Don Bosco Fossone-Stiava 3-2

D.B.Fossone : Mallegni, Geloni, Orlandi(63’ Freschi),Giorgi(72’ Bertagna), Bogazzi, Meloni, Rolla,Vivaldi(62’ Morelli),Tosi, Ammirati,Pellistri(63’ Verdini)( a disp. Fialdini, Ferrari,Toufik)All. Tarantino

Stiava : Musetti, Guidi, Farnesi Alessandro(69’ Farnesi Filippo),Giunta, Pellegrini, Santini(67’ Mancini), Parducci, Baccelli, Domenici, Fanfani(66’ Micheli),Del Soldato(a disp. Lippi, Bartoli. Ceragioli )All. Maiolani

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 31’ Del Soldato,57’ Rolla, 59’ Tosi(rig.),76’ Del Soldato, 87’ Bertagna



Risultati



Castelnuovo G.-Zenith 0-3

Coiano S.Lucia-Maliseti 2-3

Don Bosco Fossone-Stiava 3-2

Galcianese-Valdinievole 2-0

Monsummano-Massese 0-1

Lanciotto-Poggio a Caiano 3-2

Migliarino-Atl.Carrara 5-0

San Marco Avenza-Atl.Lucca 1-2



Classifica: Maliseti 21, Lanciotto 18,Zenith 15,Massese 13, Don Bosco Fossone 12, Migliarino 12, Castelnuovo G. 11,Valdinievole 10, Galcianese 9, Atletico Lucca 9, San Marco Avenza 8,Poggio a Caiano 7,Coiano S.Lucia 3, Monsummano 3, Stiava 2, Atletico Carrara 2.



Prossimo turno (26/10/2019): Atletico Lucca-Castelnuovo G.,Don Bosco Fossone-Migliarino, Maliseti-Lanciotto, Massese-Galcianese, Poggio a Caiano-Monsummano, Stiava-Coiano S.Lucia, Valdinievole-San Marco Avenza, Zenith-Atletico Carrara