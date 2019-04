Juniores Regionali, trasferte positive per le carrarine

Continua il sogno coppa per il Don Bosco Fossone, Atletico Carrara raggiunto a Maliseti

Calcio Junior - Tornano con due risultati positivi le due compagini di Carrara sui campi difficili di Maliseti e Candeglia. Si registra l’ottima prova del team di mister Alessandro Tavarini che nei minuti finali raddrizza una situazione a sfavore. I bianco-rossi-blu vanno sotto per due volte nella prima mezzora con due contropiedi in fotocopia, prima dell’intervallo Vivaldi riapre il match contro i pistoiesi risolvendo una mischia. Nella ripresa un contestatissimo rigore riportava avanti i locali di due gol, nel veemente forcing finale i carrarini prima accorciavano sotto misura ancora con Vivaldi e nel recupero capitan Pietro Novelli imitava il compagno con il punto del meritato tre a tre.



I neroazzurri dell’Atletico impattano sul difficile campo pratese del Maliseti, diretta concorrente per un posto in coppa. Dopo diverse occasioni sprecate arriva il vantaggio dei marmiferi con Bianchini. Poi subiscono il pareggio nell’unica azione pericolosa dei padroni di casa, sugli sviluppi da un calcio di punizione dove Grasso di testa metteva dentro. Ripresa molto combattuta dove i carrarini a tratti hanno messo in mostra un buon calcio, però senza incidere, specialmente con un paio di occasioni su calcio piazzato.



Maliseti-Don Bosco Fossone 3-3



Maliseti : Villani, Cecchi, Acciaioli, Meoni Niccolò, Caselli,Tartaglia, Hajji, Dano, Gabrielli, Zelano, Aboija (Meoni Simone, Ciofi, Rossello, Inguaggiato, Poggiani, Alinari) All. Ruini



D.B.Fossone : Carmagnola, Pratico, Novelli, Antonelli, Freschi, Politi, Rossi, Ammirati, Vivaldi, Rolla,Verdini (Gentile, Dalle Lucche, Morelli, Bassani, Toufik,Tosi) All. Tavarini



Arbitro : Brex di Pistoia



Marcatori : 20’ Caselli, 30’ Caselli, 42’ Vivaldi, 59’ Cecchi (rig.), 85’ Tosi, 90’+4’ Novelli



Candeglia-Atl.Carrara 1-1



Candeglia : Della Massa, Cipriani, Vettori, Chiti, Roggi, Bindi, Belvedere, Tarocchi, Castelli, Frosini, Grasso ( Corsini, De Bonis, Di Meglio, Benvenuto)



Atletico Carrara: De Nardi, Salata, Del Fiandra, Baudacci,Tortelli, Perugi, Bianchini, Petacchi, Tognoli, Silicani, Farsane (Imparato, Corsi, Campi) All. Dati



Arbitro : Olmi di Prato



Marcatori : 25’ Bianchini, 34’ Grasso



Risultati :



Candeglia-Atletico Carrara 1-1



Maliseti-Don Bosco Fossone 3-3



Atletico Lucca-Galcianese 2-2



Lanciotto-Mezzana 1-1



San Filippo-Pescia 3-0



Lammari-Poggio a Caiano 0-1



Valdinievole-Camaiore 1-4



Migliarino-Zenit 0-2



Classifica : Lammari 54, Zenit 47, Lanciotto 45, Migliarino 44, Don Bosco Fossone 43, Valdinievole 41, Maliseti 40, Atletico Carrara 40, Poggio a Caiano 39, Galcianese 35, Candeglia 34, Atletico Lucca 33, San Filippo 33, Mezzana 30, Camaiore 29, Pescia 18.



Prossimo turno (6/4/2019): Atletico Carrara-Atletico Lucca, Zenit-Candeglia, Mezzana-Galcianese, Don Bosco Fossone-Lammari, Pescia-Lanciotto, Camaiore-Maliseti, Migliarino-S.Filippo, Poggio a Caiano-Valdinievole