Juniores regionali, trasferte positive per Atletico e Fossone

Due pareggi. La capolista Lammari vince ancora a allunga a +5 sulle rivali

Calcio Junior - I delicati impegni delle due compagini di Carrara si sono rivelati positivi. Due pareggi che permettono ai neroazzurri dell’Atletico di mantenere il secondo posto solitario, vista la sconfitta interna dalla concorrente Valdinievole, mentre il Don Bosco Fossone acciuffa il pareggio nel finale in casa del Mezzana, sostando nella media bassa classifica lontano dalle posizioni nobili. La sfida di Via Fonda si può descrivere un tempo per parte, meglio i locali nella prima frazione ma senza incidere, nella ripresa la formazione dell’allenatore in seconda Fabio Barsottini, che sostituiva l’influenzato mister Michele Dati, ha sfiorato in più occasioni il gol del vantaggio. Nell’ultimo quarto di gara i carrarini costruiscono più occasioni: traversa colpita da Bianchini, veloce ripartenza di Baicchi con pericolosa conclusione, nella corta ribattuta del portiere Farsane si divorava il gol partita calciando fuori.



I cugini del Don Bosco Fossone subiscono la supremazia territoriale con il gol dei locali nelle prime battute, con il passare del tempo il team di mister Alessandro Tavarini prende in mano la chiave del gioco, prima del riposo la reazione frutta solo una traversa con Freschi, nella ripresa gara ad una porta con i carrarini alla costante ricerca del gol, punto che arriva solo nel finale con capitan Federico Ciandri che di testa finalizza uno schema. Da segnalare nelle file dei giallorossoblu, nel secondo tempo a difesa della porta marmifera il giovane portiere Lorenzo Fialdini classe 2002.



Tabellini



Camaiore-Atletico Carrara 0-0

Camaiore :Mariani, Mabaye, Costagli, Bresciani, Benedetti, Mazzoni, Vizzoni, Maguina, Dal Lago, Bicicchi, Gigliotti,(Pardini, Foli, Giacone, Bertilotti, Fracassini, Martiganni, Soncetti, Paoli)All.MerciariAtletico Carrara : De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi, Perugi, Figaia, Tortelli, Bianchini, Silicani, Farsane (Dazzi, Salata, Lombardi, Tognoli) All. Barsottini

Arbitro: Lorenzi di Viareggio



Mezzana-Don Bosco Fossone 1-1

Mezzana : Capanna, Filippini, Malinconi, Marchetti, Calamai, Bartolini, Pappada, Sarti, Cisse, Santi, Carretta (Certelli, Ruggiero, Mazzetti, Amato, Arena)All. Vallerini

Don Bosco Fossone: Gentile (49’ Fialdini), Politi, Dalle Lucche, Ciandri, Antonelli, Freschi, D’Adamo, Rossi, Bassani, Tosi, Vivaldi (Bertagna, Pratico, Ammirati, Bertini, Morelli, Mallegni) All. Tavarini

Arbitro: Selmani di Prato

Marcatori : 13’ Santi, 75’ Ciandri



Risultati 4° giornata



Galcianese-Zenit 2-2

Camaiore-Atletico Carrara 0-0

Lammari-Candeglia 1-0

Mezzana-Don Bosco Fossone 1-1

Atletico Lucca- Maliseti 1-1

Valdinievole-Migliarino 0-2

Poggio a Caiano-Pescia 3-1

Lanciotto-San Filippo 1-0



Classifica: Lammari 39, Atletico Carrara 34,Valdinievole 33, Migliarino 31, Poggio a Caiano 30, Zenit Audax 28, Lanciotto 27, Maliseti 27, Candeglia 25,Galcianese 25, Don Bosco Fossone 25, San Filippo 22, Camaiore 19, Mezzana 17, Atletico Lucca 16, Pescia 14.