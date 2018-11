Juniores Regionali, superlative le due `carrarine`

Atletico Carrara in testa, due punti sotto il Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Bene le due compagini di Carrara nell’undicesima giornata del campionato regionale. I neroazzurri di mister Michele Dati (foto in maglia bianca) rimandano battuto l’ostico Maliseti Tobbianese e in virtù della sconfitta dell’ex capolista Candeglia a Mezzana e del Lanciotto in casa della Valdinievole, balzano al comando del girone con due lunghezze sui cugini del Don Bosco Fossone, fermato in casa dall’ostico Zenit Audax.



I Tabellini

Atletico Carrara-Maliseti 3-0

Atletico Carrara: De Nardi , Del Fiandra, Pianini, Baudacci, Baicchi, Perugi, Bianchini (80’Campochiaro), Petacchi, Baldelli, Tortelli (73’ Gaetano), Farsane (67’ Figaia) (a disp.Dazzi, Salata, Figaia) All. Dati

Maliseti: Villani, Culò, Rossello, Meoni, Giallusi, Hassi, Dano, Gabrielli, Mariotti, Zelano, Abdija (Chiriconi, Caggianese, Caselli, Inguaggiato, Piscitelli) All. Ruini

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 31’, 64’ Farsane, 86’ Baldelli



Don Bosco Fossone-Zenit Audax 0-0

Don Bosco Fossone: Mallegni, Politi, Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Ciandri, Bertini (87’ Freschi), Dadamo, Tosi, Ammirati (65’ Rossi), Rolla (78’ Tognoli) (a disp. Fialdini, Pelliccia, Bertolini,Verdini) All. Tavarini

Zenit: Fattori, Braccini, Rizzuto, Calvani, Presenti, Guarducci, Baldi, Ramundi, Rozzi (55’ Baroncelli), Castronuovo (46’ Carlesi), Ferraro (65’ Fabozzi) (a disp. Muca,Tanci)All. Bellandi

Arbitro: Pellegrini di Viareggio



Classifica: Atletico Carrara 20, Candeglia 19, Lammari 19, Don Bosco Fossone 18, Lanciotto 18, Migliarino 18, Poggio a Caiano 17, Valdinevole Montecatini 17, Galcianese 16, San Filippo 15, Polisportiva Camaiore 14, Maliseti Tobbianese 12, Zenit Audax 11, Mezzana 11, Atletico Lucca 7, Pescia 5.