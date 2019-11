Juniores Regionali, spicca San Marco Avenza-Massese

Calcio Junior - Riprendono il campionato della categoria Juniores Regionali. Nel Girone B, dove sono raggruppate le quattro nostre rappresentanti, comandano dall’inizio del torneo i pratesi del Maliseti Seano che al momento hanno fatto il vuoto, sei punti di margine sul Lanciotto, sconfitto nel recente big-match, sono abbastanza rassicuranti. Don Bosco al terzo posto seguita dalla Massese al quarto, le due squadre che si stanno comportando con onore. I carrarini di mister Marco Tarantino, sempre nella zona play off, scendono nel pratese ospiti del Coiano S. Lucia dove i locali non sono riusciti a vincere una partita, stazionando al terzultimo posto con 4 punti.



La giornata presenta il secondo derby della stagione: a far visita al San Marco Avenza arrivano le zebre di mister Giorgio Figaia, in netta ripresa dopo la buona striscia positiva di risultati. L’Atletico Carrara del nuovo allenatore Davide Ratti non riesce ad uscire dalla crisi di questo inizio campionato, due soli pareggi al momento è il magro bottino dei marmiferi. Per non compromettere la stagione in pieno, urge uscire dal campo anche amico con un risultato positivo, il distacco con la quintultima è ancora raggiungibile, l’obiettivo è cercare a tutti costi il primo sorriso della stagione iniziando dalla sfida contro l’Atletico Lucca.



Il resto del programma odierno prevede il lanciatissimo Zenith Audax in casa dei pisani del Migliarino intenti a proseguire la rincorsa alla vetta, il testa-coda tra la capolista Maliseti ospite del Monsummano, il confronto tra due buone squadre Castelnuovo Garfagnana contro la Valdinievole Montecatini.



Programma gare, arbitro si sabato 2/11/2019(ore 15 ,00)



Atletico Carrara-Atletico Lucca (“Fossa”,Matteo Puvia di Carrara)

Coiano-Don Bosco Fossone (S.Lucia , Salvatore Turco di Prato)

San Marco Avenza -Massese (“Paolo Deste”,Gregorio Antonino di Viareggio)



Le altre partite:



Castelnuovo G.-Valdinievole (“Nardini”,Matteo Giusti di Lucca)

Galcianese-Poggio a Caiano (“L. Conti”,Francesco Sacco di Prato )

Monsummano-Maliseti (“Strulli”,Leonardo Candeloro di Pistoia)

Lanciotto-Stiava (Campi owest, GianLuca Boeddu di Prato)

Migliarino-Zenith (G.Scirea, Antonio Murgia di Pisa)