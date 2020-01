Juniores Regionali, spicca il derby Don Bosco Fossone-Massese

Turno casalingo per San Marco Avenza, trasferta delicata per l’Atletico Carrara

Calcio Junior - Si gioca questo pomeriggio il quarto turno del girone di ritorno del campionato Juniores Regionali che prevede importanti scontri diretti. Le tre cugine San Marco Avenza, Don Bosco Fossone e Massese sono divise da soli tre punti, rispettivamente in quinta, sesta e setttima posizione. La San Marco di Gabriele Frediani riceverà al "Paolo Deste" il Castelnuovo Garfagnana, appaiata in graduatoria alla Massese. Riflettori puntati sul "Duilio Boni" di Fossone dove i locali del Don Bosco riceveranno la Massese di Giorgio Figaia per un match imperdibile. L'Atletico Carrara di Davide Ratti staccato in dodicesima posizione ma in serie positiva cercherà il colpaccio sul campo della Galcianese, sotto di una lunghezza alla coppia Masssese-Castelnuovo.



Programma gare, arbitro di sabato 18/1/2019 (ore 15,°°)



Don Bosco Fossone-Massese (“Duilio Boni”, Alessandro Bianchi di Carrara)

San Marco Avenza-Castelnuovo G. (“Paolo Deste”, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Galcianese-Atletico Carrara (“Comunale Luca Conte”, Luca Moni di Prato)



Le altre partite:



Coiano -Valdinievole (“via Rossi Prato est,Daniele Cavallo di Prato)

Monsummano-Zenith (“Strulli”,Edoardo Pisaneschi di Pistoia)

Stiava-Poggio a Caiano (“G.Martellini” Massarosa,Riccardo Martinelli di Lucca)

Lanciotti-Atletico Lucca (Com.le Ballerini, Xhersino Toska di Prato)

Migliarino-Maliseti (“G;Scirea, Metato, Gian Marco Puccetti di Viareggio)