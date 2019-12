Juniores Regionali, si gioca il derby Atletico Carrara-Don Bosco Fossone

Calcio Junior - L’ultimo turno del girone di andata e penultimo dell’anno solare presenta una giornata ricca di match di alto livello. In vetta la capolista Maliseti sente il fiato sul collo dello Zenith. Scende all’Harderson ospite dell’Atletico Lucca, altra temibile concorrente per il primato. La giornata è focalizzatata sul derby in programma alla “Fossa” tra i neroazzurri di mister Davide Ratti e il Don Bosco Fossone. I marmiferi di Bertolla & compagni piano piano stanno risalendo dal fondo della classifica, buona la striscia positiva di quattro pareggi, uno dei quali con la capolista, e una vittoria, la prima in assoluto della stagione in casa dello Stiava. Si deduce che la mano dell’ex Carrarese "Davidino" Ratti abbia cominciato a migliorare le cose. I derby contro i cugini del Don Bosco sono gare che hanno una storia a parte e può succedere di tutto, e i neroazzurri sono determinati nel dare una seria continuità al buon trend. In casa dei giallorossi c’è un po' di rammarico per la mancata vittoria contro il Castelnuovo, il team di mister Marco Tarantino nell’arco della gara ha sprecato diverse occasioni per chiuderla. Andrea Tosi & soci sono concentrati per il derby di Carrara, sfida che è iniziata l’anno scorso dove l’Atletico vanta una vittoria esterna e un pareggio interno contro gli storici cugini. L’obiettivo è capovolgere il pronostico.



Impegno esterno delicato per la Massese in casa del Migliarino, i pisani sono in una situazione di classifica precaria, quartultimi con 15 punti. Per i bianconeri, a quota 19, è una bella opportunità per chiudere il girone di andata agganciati al gruppo playoff.



Infine ritorna tra le mura amiche il San Marco Avenza che ospita i fiorentini del Lanciotto, compagine che era partita con grosse ambizioni e, nonostante qualche battuta d’arresto, è sempre nella zona di prestigio della graduatoria, buon terzo posto a cinque lunghezze dalla vetta. Quindi per i ragzzi di mister Frediani sarà un impegno molto difficile dove, per portare a casa un risultato positivo, dovranno dare tutto quello che hanno.



Programma gare, arbitro di sabato 14/12/2019 (ore 15,00)



Atletico Carrara-Don Bosco Fossone (“Fossa”, Vincenzo Smecca di Carrara)

San Marco Avenza-Lanciotto (“Paolo Deste, Iacopo Menichini di Viareggio)

Migliarino-Massese (“Gaetano Scirea” Arena Metato, Ugo Danilo Erba di Pisa)



Le altre partite:



Atletico Lucca-Maliseri (“Handerson”, Giordano Carrara di Lucca)

Castelnuovo G.-Coiano S.Lucia (Com.le Martini, Fabio Bocca di Lucca)

Galcianese-Monsummano (“Luca Conti”,Duccio Magherini di Prato)

Valdinievole-Poggio a Caiano (“Mariotti”, Federico Lorenzi di Pistoia)

Zenith-Stiava (Chiavacci, Gabriel Shaben di Prato)



Nella foto l’Atletico Crrara dei Marmi