Juniores Regionali, San Marco in cerca dell’ottava

Calcio Junior - Il settimo turno dell’appassionante campionato della Juniores Regionale vede come protagoniste le nostre quattro rappresentanti. Sul vertice dove la capolista Maliseti ha portato a sei lunghezze il vantaggio nei confronti della “rivale” Zenith. A ridosso delle fuggitive due squadre che godono di ottima salute, l’Atletico Luacca e la San Marco Avenza che oggi pomeriggio saranno di fronte: i locali vorranno riscattare lo scivolone esterno in casa della Galcianese, invece gli avenzini di Gabriele Frediani sono concentrati nel proseguire il momento magico, sempre vincenti nelle ultime sette gare.



Stessi obiettivi sono quelli della Massese e Don Bosco Fossone: i bianconeri di Girogio Figaia ospitano agli "Oliveti" il fanalino di coda Monsummano per un turno più che agevole, mentre i fossonesi di Michele Corsini scendono al “Martellini” di Massarosa per l’insidioso test contro lo Stiava, compagine invischiata nella zona rossa della retrocessione. Andrea Tosi & soci, se vorranno coltivare le ambizioni degli spareggi post campionato devono uscire dal campo almeno con un risultato positivo.



Infine si preannuncia per i neroazzurri di Davide Ratti l’ennesima sfida salvezza, l’Atletico riceve la visita dei pisani del Migliarino, penultimi in classifica sotto di una lunghezza ai marmiferi. Senza dubbio per bomber Matteo Bertolla & compagni è una gara da vincere a tutti i costi per allontanare lo spettro dei play out e continuare verso il miracolo salvezza.



Programma gare di sabato 8/2/2020 (ore 15,30)



Atl.Carrara-Migliarino (“Fossa”, Alessandro Bianchi di Carrara)

Atletico Lucca-San Marco Avenza (S.Macario, Danilo Gambardella di Lucca)

Massese-Coiano ("Oliveti", Filippo Felici di Carrara)

Stiava-Don Bosco Fossone (“Martellini” Massarosa, Federico Guidotti di Lucca)



Le altre partite:



Zenith-Castelnuovo G. (Chiavacci Princ./le Duccio Magherini di Prato)

Valdinievole-Galcianese (“Mariotti”, Niccolò Scartabelli di Pistoia)

Maliseti Seano-Coiano (Comunale Maliseti, Enrico Gallorini di Prato)

Poggio a Caiano-Lanciotto (“G.Martini”,Salvatore Turco di Prato)