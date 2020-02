Juniores Regionali, San Marco Avenza a caccia del settimo acuto

Calcio Junior - Il sesto turno dell’avvincente campionato regionale della juniores è focalizzato sul match casalingo del San Marco Avenza contro i pratesi dello Zenith, attuale seconda forza del campionato. Sotto i riflettori c’è il team di mister Gabriele Frediani (foto) in gran spolvero: gli avenzini dall’ultima giornata di andata hanno collezionato sei vittorie consecutive, l’ottimo trend ha fruttato per il momento il quarto posto in classifica, a quattro lunghezze dal podio. Senza dubbio Marco Ussi & soci vorranno riscattare la sconfitta di misura dell’andata per proseguire la corsa verso il vertice della graduatoria.



Le altre due “cugine” hanno a calendario altrettanti test non proprio agevoli. Il Don Bosco Fossone di Michele Corsini ospita la capolista Maliseti Seano, match che ha una buona percentuale di difficoltà, i carrarini se hanno ancora l’obiettivo di far parte della griglia dei play off dovranno fare la gara perfetta. Si prospettano insidiose le due partite esterne della Massese e Atletico Carrara, i bianconeri di Giorgio Figaia saranno ospiti dei temibili fiorentini del Lanciotto Campi, quinta forza del girone, mentre i marmiferi di Davide Ratti, dopo lo sfortunato derby con la San Marco, salgono in alta Garfagnana per proseguire la risalita verso la salvezza diretta, attualmente distante qualche punto.



Il programma del giorno viene completato dall’altra sfida salvezza tra il Migliarino e lo Stiava, mentre il fanalino Monsummano ospita l’ostica Valdinievole, alla caccia di almeno un punto. Chiudono il quadro la trasferta del lanciatissimo Atletico Lucca a Galciana e il derby tutto pratese tra il Coiano e Poggio a Caiano.



Programma gare, arbitro di sabato 1/2/2020 (ore 15,00)



Castelnuovo G.-Atletico Carrara (“Nardini”, Nicolò Biagioni di Lucca)

Don Bosco Fossone-Maliseti (“Duilio Boni”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

San Marco Avenza-Zenith (“Paolo Deste”,Matteo Puvia di Carrara)

Lanciotto-Massese (Campi b.Firenze, Duccio Magherini di Prato)



Le altre partite:



Galcianese-Atletico Lucca (“Luca Conti”, Ivan Bindo di Prato)

Migliarino-Stiava (“G.Scirea” Metato, Gabriele Guidotti di Prato )

Monsummano-Valdinievole (“Strulli”, Francesco Merolla di Pistoia)

Coiano S.Lucia-Poggio a Caiano (S.Lucia, Gabriele Olmi di Prato)