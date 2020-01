Juniores Regionali, resoconto di giornata

Calcio Junior - Dalla seconda giornata del girone di ritorno e prima del 2020 sono arrivate inattese sorprese. Dopo la non preventivata sconfitta dell’ex capolista Zenith in casa del Coiano Santa Lucia, la dominatrice del girone di andata Maliseti, battendo nel posticipo lunedi la Massese per 3-1, è tornata in vetta al girone. L’unica vittoria delle tre “cugine” è quella degli avenzini della San Marco in casa della Galcianese, mentre l’Atletico Carrara sotto di una rete a Campi Bisenzio, ospite del Lanciotto, al 18’ del secondo tempo vedeva terminare il confronto per la sopraggiunta fitta nebbia. Stessa sorte anche per la gara di Poggio a Caiano tra i locali e i pisani del Migliarino sul risultato di 1-1.



Cronaca di don Bosco Fossone-Atletico Lucca:



Don Bosco Fossone-Atl.Lucca 1-1



Don Bosco Fossone: Mallegni Daniele, Morelli(58’ Bogazzi),Tincani, Giorgi, Antonelli, Meloni(76’ Tosi), Bertini(69’ Bertagna), Mallegni Davide, Rolla, Ammirati, Freschi(61’ Verdini) (a disp. Fialdini, Bassani, Giannetti) All. Corsini



Atl.Lucca : Tocchini, Lena, Romani, Baroncelli, Burgalassi, Donati, De Girolamo(46’ Michelini), Bertolozzi(58 Bianco), Lamandini(71’ Petri), Ndyaie, Medori (a disp. Berti, Fascetti, Khadka, Amato)All. Merciadri



Arbitro : Particelli di Carrara



Marcatori : 6’ Rolla, 37’ Lamandini



Note : al 90’+1’ espulso Lena(Al.)per somma di ammonizioni



Pareggio interno del Don Bosco Fossone contro il temibile Atletico Lucca, i marmiferi presentavano in panchina il nuovo allenatore Michele Corsini, promosso dalle giovanili nel periodo natalizio in sostituzione dell’ex collega Marco Tarantino. I carrarini conoscendo il valore dei lucchesi iniziavano il confronto a buon ritmo, pressando in tutte le zone del campo, al secondo affondo Bertini sotto misura sbloccava il match, subito dopo ci provava Davide Mallegni la conclusione finiva a lato. Dopo il vantaggio i giallorossi si abbassavano dando spazio ai rossoneri che si impadronivano del centro campo, facendo girare la palla spesso in orizzontale. Al minuto 13’ gli ospiti si affacciavano dalle parti del portiere Daniele Mallegni con una punizione dal limite di Baroncelli, il tiro finisce fuori, dopo quattro minuti il centravanti Lamandini di testa colpisce debole da ottima posizione.Nell’azione successiva tap in di testa di Ammirati che finalizza un traversone dalla fascia sinistra, conclusione deviata in tuffo da Tocchini. L’Atletico intorno alla mezzora di gioco crea due occasioni, la prima con Lamandini, parata in uscita di Mallegni, la seconda non fallisce il colpo di testa sotto porta per il pareggio. L’ultima azione degna di nota a pochissimo dall’intervallo è il diagonale di Freschi cha lambisce il palo alla destra del portiere.



Nella ripresa le due compagini non si risparmiano, i cambi nelle file dei carrarini portano nuova linfa per arginare le costanti manovre a tutto campo dei lucchesi. A metà tempo tiro da fuori di Baroncelli a lato, insiste l’Atletico con l’immarcabile Ndyaie, traversa sotto misura su cross dal fondo di Medori. La risposta dei fossonesi si concentra nel finale di gara: inizia Davide Mallegni, il “suo”calcio di punizione indirizzato nell’angolo viene deviato dall’estremo lucchese. Lo imita il neo entrato Verdini dai venti metri a lato. Allo scadere sugli sviluppi di un corner Ammirati in mischia cerca il guizzo vincente, ma Tocchini è attento e para facile a terra. Il pareggio interno del team di mister Michele Corsini riscatta in parte lo scivolone subìto al Chiavacci, punto che permette a Tosi & compagni di rimanere in scia per i posti play off . In evidenza per il Don Bosco Fossone la coppia Lorezo Meloni-Davide Mallegni, mentre per gli ospiti Adam Ndyaie



Risultati:



Galcianese-San Marco Avenza 0-1

Coiano-Zenith Audax 2-0

Don Bosco Fossone-Atl.Lucca 1-1

Monsummano-Castelnuovo G. 1-3

Lanciotto-Atl.Carrara sospesa

Maliseti-Massese 3-1

Poggio a Caiano-Migliarino sospesa

Stiava-Valdinievole 2-2



Classifica: Maliseti 39, Zenith Audax 38, Lanciotto 29, Atl.Lucca 29, Valdinievole 23, Massese 23, Castelnuovo G. 23, Don Bosco Fossone 23,San Marco Avenza 23, Galcianese 22, Coiano 16, Stiava 16, Atletico Carrara 15,Migliarino 15, Poggia a Caiano 13,Monsummano 3.