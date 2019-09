Juniores Regionali, presentazione seconda giornata

Calcio Junior - Il secondo turno del campionato Juniores Regionale vede le nostre quattro compagini affrontare delicate sfide. Quella più importante riguarda le zebre di mister Giorgio Figaia (foto) che ospitano i pratesi del Maliseti Seano. Le due squadre vengono da due vittorie ottenute alla prima giornata: i bianconeri in esterna a Caiano contro il Poggio, mentre i prossimi avversari hanno superato con il minimo scarto il Valdinievole Montecatini. E' d’obbligo per la Massese conquistare i tre punti per dare continuità al progetto e rimanere in vetta.



Gara tra le proprie mura per la San Marco Avenza di mister Gabriele Frediani che all’esordio del girone ha rifilato una secca cinquina in trasferta all’Intercomunale Monsummano. Si prospetta già alla seconda giornata un duello a distanza con i cugini della Massese. Al “Paolo Deste” arriva la Galcianese che nella gara interna ha impattato con i pisani del Migliarino Vecchiano con un pirotecnico tre a tre.



Anche per l’Atletico Carrara arriva l’esordio alla “Fossa” contro il Lanciotto Campi, test casalingo che si preannuncia insidioso, in quanto nella prima giornata i fiorentini hanno rimandato battuto il Castelnuovo Garfagnana con secco tre a zero.



Infine prima trasferta della stagione per il Don Bosco Fossone di mister Marco Tarantino: dopo il buon impatto con il nuovo girone, preziosa è stata la vittoria nel finale contro lo Zenith, i carrarini scendono a Lucca ospiti dell’Atletico che alla prima di campionato ha strappato un pari in casa della new entry Stiava. Confronto per capitan Alessio Freschi e compagni da prendere con le “molle”.



Programma gare, arbitro di sabato 14/9/2019 (inizio ore 16,00)



Atletico Carrara-Lanciotto (“Fossa”, Matteo Particelli di Carrara)

Massese-Maliseti (“Raffi”Giorgio Puccinelli di Carrara)

San Marco Avenza-Galcianese (“Paolo Deste”,Mirco Ricci)

Atletico Lucca-Don Bosco Fossone (Thomas Domenici di Viareggio)



Le altre gare del girone:



Castelnuovo G.-Monsummano (“Nardini” Riccardo Martinelli di Lucca)

Migliarino V.-Poggio a Caiano (“G:Scirea”,Francesco Plantamura di Pisa)

Valdinievole-Stiava (“Mariotti”, Giacomo Suppressa di Pistoia)

Zenith-Coiano S.Lucia (Comunale, Gianmarco D’orsi di Prato)



Ricordiamo la classifica dopo la prima giornata: San Marco Avenza 3, Lanciotto Campi 3, Massese 1919 3, Don Bosco Fossone 3, Maliseti 3, Galcianese 1, Migliarino 1, Atletico Carrara 1, Atletico Lucca 1, Coiano S.Lucia 1, Stiava 1, Zenith 0, Valdinievole 0,Poggio a Caiano 0,Castelnuovo Garfagnana 0, Monsummano 0.