Juniores Regionali, presentazione della decima di ritorno

Calcio Junior - Si accende il campionato nell’ultima parte, quella decisiva: a sei turni dal termine per il vertice del girone continua il duello a distanza tra il Maliseti e Zenith, le due compagini durante tutto l’arco della stagione si sono alternate in vetta. Prima dello scontro diretto, alla penultima giornata in casa degli inseguitori pratesi, le imprendibili “lepri” dovranno smarcare gare non poco facili, la capolista Maliserti è ospite della Galcianese mentre lo Zenith ha il confronto (sulla carta) più difficile, riceve la visita del temibile Atletico Lucca, quarta forza del girone.



Nella zona play off regna il San Marco Avenza a + 6 dal Castelnuovo G. e + 7 sui bianconeri di Giorgio Figaia, dopo le due sconfitte consecutive, Valdinievole in casa e nel derby di Massa, il team di mister Gabriele Frediani (foto) deve riprendere immediatamente lo smalto di qualche partita fa. L’impegno odierno che si preannuncia delicato è con il Poggio a Caiano, la compagine pratese è ancora invischiata nel girone per non retrocedere nei provinciali. Per le zebre, quinta forza del girone in compagnia drella Galcianese, dovrà resistere agli attacchi dei locali del Castelnuovo, i temibili garfagnini, a due punti dai massesi, specialmente tra le proprie mura hanno fatto buone prestazioni.



Infine per le due formazioni carrarine, Don Bosco Fossone e Atletico Carrara dei Marmi nelle rimanenti cinque giornate dovranno incamerare più punti possibile. I fossonesi di mister Michele Corsini, a tre punti dalla zona rossa, dovranno uscire dal comunale “Ballerini” con un risultato positivo per non rischiare di essere raggiunti o addirittura scavalcati dalla coppia Poggio a Caiano-Stiava. Il compito dei neroazzurri di Davide Ratti è più complicato, l’Atletico deve recuperare più punti, due sullo Stiava e Poggio e cinque dai cugini del Don Bosco (da tenere in forte considerazione il derby con i cugini all’ultima giornata). Atletico che ospita alla “Fossa” l’ostica Valdinievole, gara senza da non sbagliare.



Programma gare, arbitro di sabato 29/2/2020 (ore 15,30)



Atletico Carrara-Valdinievole (“Fossa dei Leoni”, Enrico Menchini di Viareggio)

Lanciotto-Don Bosco Fossone (Com.le Ballerini, Gabriele Olmi di Prato)

San Marco Avenza-Poggio a Caiano (“Deste”, Dario Cinquini di Viareggio)

Castelnuovo G.-Massese (Com.le “Nardini”, Daniel Francesco Chiappini di Lucca)



Le altre partite:



Galcianese-Maliseti (“Luca Conti”, Alessandro Nicoli di Prato)

Migliarino-Coiano (“Gaetano Scirea Metato, Fabio Baglivo di )

Zenith-Atletico Lucca (Chiavacci, Mario D’aniello di Prato)

Monsummano-Stiava (“Strulli”, Matteo Mucci di Pistoia)