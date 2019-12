Juniores Regionali, poker San Marco nel derby

Calcio Junior - La giornata numero tredici ha regalato parecchie emozioni: due sconfitte, una vittoria e un pareggio per le nostre rappresentanti territoriali. Di rilievo il terzo pareggio consecutivo dei neroazzurri dell’Atletico ma contro la capolista, il team di mister Davide Ratti sta lentamente risalendo la corrente. Il gol del pareggio nel finale di Bertolla ha rallentato la marcia della capolista Maliseti, avvicinata dalla sempre più lanciata coppia Zenith-Lanciotto, a 5 e 6 punti di ritardo. Perde la Massese in casa della temibile formazione lucchese dell’Atletico, al terzo acuto consecutivo, le zebrette di mister Giorgio Figaia stazionano in settima posizione, scavalcate dal Valdinievole.



La partita di cartello era quella del “Paolo Deste” alla Covetta dove andava in scena il quarto derby della stagione tra gli avenzini del San Marco e i carrarini del Don Bosco Fossone. Al termine di un’intensa gara i tre punti li conquista il San Marco di mister Gabriele Frediani.



La cronaca



Partono forte i locali che al terzo minuto sbloccano il derby con Giampietri, velocissima incursione sulla fascia destra, tiro preciso appena entro l’area sul primo palo con Mallegni immobile. Il vantaggio carica gli avenzini, all’11’ Biselli spreca un rigore in movimento su cross di Giampietri, un minuto dopo con la difesa ospite in difficoltà Biselli calcia clamorosamente a lato. La pressione dei locali è persistente al minuto 17 Dell’Amico non sfrutta una uscita difettosa di Mallegni calciando a lato, prima della mezzora ci prova ancora Biselli la conclusione esce di poco. Gli ospiti perdono per infortunio l’esterno sinistro Orlandi, rimpiazzato da Tosi, ed escono dal guscio con una punizione da posizione decentrata di Meloni (risulterà il migliore per i marmiferi) colpisce la traversa. Nel secondo tempo si attende la reazione del Don Bosco crea l’ennesima punizione dal limite ancora di Meloni fuori bersaglio. Dopo quindici minuti i rossoblu raddoppiano, beneficiando di un calcio di rigore trasformato da Ussi, la reazione dei giallorossi è nei piedi di Tosi che calcia debole su Pallai, poco dopo su tiro da fuori di Meloni l’estremo avenzino perde la palla , Tosi in agguato cincischia e sfuma l’occasione per riaprire il match. Alla mezzora il San Marco chiude i conti con il gol di Tonari che riprende corta respinta di Mallegni su penalty calciato da Santucciu massima punizione che si era procurato. Del finale abbastanza agitato ne fanno le spese gli ospiti che terminato il confronto in nove per i rossi esposti a Castelli e successivamente a Bertini. Prima del triplice fischio il neo entrato Bourhila confeziona il poker su azione di contropiede. Allo scadere Tosi cerca il gol della bandiera su calcio di punizione, il tiro centrale è parato facile da Pallai. Gli ospiti nonostante la terza sconfitta esterna mantengono il quarto posto all’interno della griglia dei play off, mentre i rossoblu hanno riscattano i due scivoloni consecutivi, successo che vale l’uscita dalla zona di pericolo.



San Marco Avenza-D.B.Fossone 4-0

San Marco Avenza: Pallai, Piccini, Businelli(39’st. Barontini), Ussi, Mazzolini, Davitti, Giampietri(67’ Kuprenko Danylo), Lazzarotti, Tonari(75’ Boemo), Dell’Amico(53’ Santucciu), Biselli(68’ Bourhila) (a disp. Mallegni, Fruzzetti, Tioli, Kuprenko Artem) All. Frediani

Don Bosco F.: Mallegni, Castelli, Ciandri(28’ Tosi), Giorgi, Bogazzi, Meloni, Pellistri(60’ Verdini), Bertagna(46’Vivaldi), Rolla(71’ Bellini), Ammirati, Bertini(a disp. Fialdini, Ferrari, Zeni, Morelli, Borrelli) All. Tarantino

Arbitro : Checchi di Viareggio

Marcatori : 3’ Giampietri, 60’ Ussi(rig.), 66’ Tonari , 84’ Bourhila

Note : Espulsi nel finale Castelli e Bertini del D.b.f.



Risultati:

Atl.Carrara-Maliseti 2-2

Atl.Lucca-.Massese 3-2

Castelnuovo G.-Stiava 0-1

Galcianese-Coiano S.Lucia 3-2

Monsummano-Lanciotto 1-4

Zenith-Poggio a Caiano 3-2



Classifica: Maliseti Seano 34, Zenith Audax 29, Lanciotto Campi 28, Atletico Lucca 25, Don Bosco Fossone 22, Valdinievole 19, Massese 18,San Marco Avenza 17, Castelnuovo G. 16, Stiava 16, Galcianese 15, Coiano S.Lucia 13, Poggio a Caiano 13, Migliarino 12, Atletico Carrara 6, Monsummano 3.



Prossimo turno (7/12/2019): Coiano S.Lucia-San Marco Avenza, Don Bosco Fossone-Castelnuovo G., Monsummano-Migliarino, Lanciotto-Galcianese, Maliseti-Zenith, Massese-Valdinievole, Poggio a Caiano-Atletico Lucca, Stiava-Atl.Carrara.