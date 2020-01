Juniores Regionali, oggi la terza di ritorno

Calcio Junior - Si presenta interessante la terza giornata di ritorno del campionato regionale della Juniores. Nell’ultimo turno si è registrata la inattesa sconfitta dello Zenith in casa del Coiano, mentre il Maliseti ha superato di misura i bianconeri della Massese, riprendendosi la vetta la vetta del girone.



Erano state sospese per nebbia due gare, una ai neroazzurri dell’Atletico Carrara a Campi Bisenzio ospiti del Lanciotto, il match al momento della sospensione vedeva i locali in vantaggio per 1-0, la stessa verrà terminata come da regolamento mercoledi 15 gennaio ore 16.



Il turno odierno vede impegnati tra le proprie mura gli avenzini della San Marco, balzati al quinto posto in piena zona play off dopo il colpaccio in casa della Galcianese, sorpassando in graduatoria i cugini del Don Bosco Fososne, fermati sul pareggio interno imposto dall’Atletico Lucca.



Massese e Atletico Carrara rispettivamente ospitano all’Oliveti lo Stiava, mentre alla “Fossa”salgono i pistoiesi del Monsummano, fanalino di coda del campionato.



Programma gare, arbitro di sabato 11/1/2020 (ore 15,00)



Atletico Carrara-Monsummano (“Fossa”, Daniele Panighini di Carrara)

Massese-Stiava (“Oliveti”, Matteo Puvia di Carrara)

San Marco Avenza-Migliarino (“Paolo Deste”,Iacopo Menchini di Viareggio)

Valdinievole-Don Bosco Fossone (Com.le Mariotti, Gianluca Doronzo di Pisotia)



Le altre partite:



Atletico Lucca-Coiano (San Macario,Enrik Lila di Lucca)

Poggio a Caiano-Maliseti (“Martini”, Francesco Sacco di Prato)

Zenith Audax-Lanciotto (Chiavacci p.le, Matteo Mini di Prato

Castelnuovo G.-Galcianese (“Nardini”, Jacopo Bertini di Lucca)