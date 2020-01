Juniores Regionali, oggi la diciassettesima giornata

Calcio Junior - Si ritorna in campo nel nuovo anno per il secondo turno dell’appassionante torneo Juniores che dalla precedente giornata ha una nuova, lo Zenith Audax, in virtù della goleada rifilata al Don Bosco Fossone, sfruttando al meglio il pareggio dell’ex leader Maliseti in Valdinievole. Per quanto riguarda le posizioni per i play off mantengono i loro posti Maliseti, Lanciotto e Atletico Lucca, invece scivola al nono posto il club carrarino del Don Bosco Fossone.



Dopo lo stop in casa della nuova regina del girone il club della presidentessa Marina Ceccarelli ha cambiato la conduzione tecnica della squadra: Marco Tarantino, ex di Ricortola alla guida dei regionali dallo scorso agosto, è stato sollevato dall’incarico, al suo posto è stato “promosso” dalle giovanili “under 15” Michele Corsini (foto), alla sua prima esperienza con la categoria juniores, identica operazione interna come era accaduto per la prima squadra da Tavarini a D’Ambrosio. I fossonesi ospitano il temibile Atletico Lucca, terza forza del campionato: gli ambiziosi rossoneri arrivano al “Duilio Boni” da un trend di nove risultati utili consecutivi con una gara da recuperare in casa dello Stiava.



Le altre tre “sorelle” sono impegnate in delicate trasferte: i bianconeri di Giorgio Figaia a Seano in casa dell’ex capolista Maliseti mentre i nero azzurri di mister Davide Ratti, in netta ripresa, sono ospiti a Campi Bisenzio contro la terza forza del girone quale il Lanciotto, infine gli avenzini della San Marco sull’ostico campo dei pratesi della Galcianese.



Il programma odierno viene completato dai confronti interni del Coiano, Monsummano, Poggio a Caiano e Stiava rispettivamente contro la capolista Zenith, Castelnuovo G., Migliarino e Valdinievole.



Programma gare, arbitro di sabato 4/1/2020 (ore 15,00)



Don Bosco Fossone-Galcianese (“Duilio Boni”, Matteo Particelli di Carrara)

Galcianese-San Marco Avenza (“Luigi Conti”,Giuseppe Masuzzo di Prato)

Maliseti-Massese (Maliseti, Ciprian Alexandru Grosu di Prato)

Lanciotto-Atletico Carrara (Campi Ovest, Francesco Sacco di Prato)



Le altre partite:



Coiano-Zenith (V.Rossi p.le., Luca Igillo di Pistoia)

Monsummano-Castelnuovo G. (“Strulli”) Fabio Tesi di Pistoia)

Poggio a Caiano-Migliarino (“G.Martini”, Luca Bruni di Prato)

Stiava-Valdinievole (Pian di Conca, Matteo Antonetti di Lucca)