Juniores Regionali, oggi in campo per la quattordicesima

Calcio Junior - A due turni dal giro di boa il calendario dell’interessantissimo campionato regionale della juniores propone il big-match tra la capolista Maliseti, che ultimamente ha perso qualche punto per strada, e lo Zenith Audax antagonista principale che viaggia a gran ritmo, nelle ultime dieci partite ha collezionato 8 vittorie e due pareggi. Si presenta all’appuntamento con tutte le credenziali del caso, i cinque punti di distacco dalla leader possono con il passare delle partite raggiungibili.



A ridosso delle due compagini che al momento hanno qualcosa di più delle altre, inseguono Lanciotto Campi, Atletico Lucca e il Don Bosco Fossone che rimane all’ultimo posto disponibile dei play off. I carrarini di mister Marco Tarantino usciti con le ossa rotte dal derby in casa del San Marco Avenza, hanno il dovere di riscattare in pieno lo stop con gli avenzini: al “Duilio Boni” scendono i garfagnini del Castelnuovo, compagine ostica reduce dallo scivolone interno contro lo Stiava. Andrea Tosi & soci devono far valere il fattore campo per consolidare la preziosa posizione in classifica.



Piu sotto staziona la Massese di Giorgio Figaia, le giovani zebre sono uscite sconfitte nel finale nel confronto in casa della temibile Atletico Lucca. Agli Oliveti arriva un’altra cliente scomoda, la Valdinievole Montecatini, sopra di una lunghezza in classifica, reduce dal colpaccio in casa dei pisani del Migliarino.



Gli ultimi due confronti, quelli di San Marco Avenza e Atletico Carrara si presentano al quanto delicati. Gli avenzini di mister Frediani, dopo il successo nel derby, intendono ripetersi per puntare la scalata ai posto play off. I neroazzurri di mister Davide Ratti, ancora a secco di vittorie in stagione, abituati da quattro giornate consecutive al pareggio, l’ultimo ottenuto contro la capolista, sono decisi a sfatare il tabù dei primi tre punti, Stiava permettendo.



Programma gare, arbitro di sabato 7.12.2019 (ore 15,00)



Don Bosco Fossone-Castelnuovo G.(“DuilioBoni”, Umberto Benedetti di Carrara)

Coiano-San Marco Avenza (“S.Lucia”, Matteo Mini di Prato)

Stiava-Atletico Carrara (Pian di Conca, Jacopo Bertini di Lucca)

Massese-Valdinievole M. (Oliveti , Alessandro Bianchi di Carrara)



Le altre partite:



Monsummano-Migliarino (“Strulli”, Alessio Banfi di Pistoia)

Maliseti-Zenith (Seano Prato, Francesco Sacco di Prato)

Poggio a Caiano-Atl.Lucca (“G.Martini”, Andrei Stefanel Murariu di Prato)

Lanciotto-Galcianese (Campi Fi., Gialuca Boeddu di Prato)