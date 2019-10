Juniores Regionali, oggi il sesto turno

Calcio Junior - Il sesto turno del girone regionale della Juniores presenta un sabato ad alto rischio per le nostre quattro compagini territoriali. Il compito più difficile è per il Don Bosco Fossone (foto), secondo in classifica a ridosso delle due di fuga, che scende nel pratese ospite di una delle due prime della classe quale il Maliseti Seano. I padroni di casa sono a punteggio pieno dopo le cinque giornate frutto di sedici centri, tre le reti incassate e + 4 nella media inglese. La truppa carrarina di mister Marco Tarantino nelle due trasferte ha conquistato quattro punti, pareggio a Lucca contro l’Atletico e il largo successo in casa della Massese, quindi visto il buon approccio fuori casa, ci sarebbero i presupposti per cui il Don Bosco torni a casa con un esito positivo.



Test con alta percentuale di pericolo è quello che attende le “zebre” di mister Giorgio Figaia tra le mura amiche contro il Lanciotto Campi, i fiorentini viaggiano con il vento in poppa dalla prima giornata, con le stesse credenziali del Maliseti.



Da segnalare la delicata trasferta del San Marco Avenza in casa dello Zenith, i locali sono in netta ripresa, secondi in classifica appaiati ai giallorossi del Don Bosco, impegno per i ragazzi di mister Frediani che può nascondere delle sorprese.



Infine turno casalingo per i nero azzurri dell’Atletico Carrara, il team di mister Marco Farusi ha iniziato il torneo con qualche problematica di organico dovuto a vari defezioni di alcuni giocatori chiave. Due soli pareggi in cinque giornate sono pochi, ma contando le diverse occasioni da gol sprecate, il club di Carrara si meriterebbe qualche punticino in più.



Programma gare, arbitro di sabato 12 ottobre 2019 (ore 16,00)



Atletico Carrara-Castelnuovo G (“Fossa”, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Massese-Lanciotto (Oliveti, Umberto Benedetti di di Carrara)

Maliseti-Don Bosco Fossone (Maliseti, Xhersini Tosca di Prato)

Zenith-San Marco Avenza (“Chiavacci”, Ciprian A. Grosu di Prato)



Le altre gare del girone:



Atl.Lucca-Galcianese (“Handerson”, Alessio Ghelardoni di Pisa)

Poggio a Caiano-Coiano S.Lucia (”G.Martini”, Gabriele Shaben di Prato)

Stiava-Migliarino (Stiava, Federico Guidotti di Lucca)

Valdinievole-Monsummano (“Mariotti”, Gianluca Doronzo di Pistoia)