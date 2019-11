Juniores Regionali, oggi il derby San Marco Avenza-Don Bosco Fossone

Calcio Junior - A tre giornate dal giro di boa il campionato regionale della Juniores vede i pratesi del Maliseti Seano saldamente al comando con sette lunghezze sullo Zenith Audax, nonostante sia arrivata la prima sconfitta della stagione tra le mura amiche per mano dei garfagnini del Castelnuovo. La capolista sarà sul campo dell'Atletico Carrara di mister Davide Ratti. I neoazzurri dopo i tre recenti risultati positivi consecutivi hanno ritrovato sicurezza e sono decisi nel tentare il colpaccio.



A ridosso del Maliseti troviamo i pratesi dello Zenith, i fiorentini del Lanciotto Campi e i carrarini del Don Bosco Fossone, in quarta fila dopo il pirotecnico pareggio interno contro la Galcianese. Il team dei marmiferi di mister Marco Tarantino sarà impegnato nel terzo derby del girone di andata in casa dei “cugini” del San Marco Avenza, con il deciso intento di continuare il recente trend positivo; per i locali di mister Frediani oltre al prestigio e il pronto riscatto dopo lo stop di Stiava, la strapaesana deve servire a rilanciarli in zone consone al blasone della loro società.



La Massese di mister Giorgio Figaia dopo lo scivolone interno con il titolato Zenith è chiamata ad un altro severo esame in casa dell’Atletico Lucca, in forte ripresa.



Programma gare,arbitro di sabato 30/11/2019 (ore 15,00)



Atletico Carrara-Maliseti (Fossa, Alessandro Bianchi di Carrara)

San Marco Avenza-Don Bosco Fossone (“Deste, Gabriele Checchi di Viareggio)

Atl.Lucca-Massese (“San Macario”, Dimitry, Trasoyti di Lucca)



Le altre partite:



Castelnuovo G.-Stiava (Com.le Nardini, Simone Poicchi di Lucca)

Galcainese-Coiano (Com.le Luca Conti, Gianmarco D’orsi di Prato)

Monsummano-Lanciotto (“Strulli, Francesco Chianelli di Pistoia)

Migliarino-Valdinievole (“G.Scirea Metato, Gian Marco Mannocci di Pisa)

Zenth-Poggioa Caiano (“Chiavacci”, Gabriel Shaben di Prato)