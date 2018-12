Juniores Regionali, mister Mosti da record col Forte Dei Marmi 2015

Il tecnico ex Romagnano e Don Bosco Fossone sta dominando il torneo: «Un gruppo di ragazzi eccezionali e una grande società»

Calcio Junior - Nonostante le possibilità di allenare in categoria nella sua città, la scorsa estate il tecnico massese Luca Mosti scelse gli Allievi Regionali del Forte Dei Marmi 2015. Oggi dopo i risulatti che sta ottenendo possiamo dire con certezza che ha fatto la scelta giusta.



Per l'ex mister di Romagnano e Don Bosco Fossone infatti i numeri parlano chiaro: primo in classifica nel girone D a con 9 vittorie e 1 pareggio, miglior attacco (27), miglior difesa (6) e un distacco sulla seconda Pisa Ovest di ben 8 lunghezze. Il campionato è molto impegnativo, basta considerare che le due rappresentatnti della nostra provincia, Massese e Don Bosco Fossone, occupano il terzultimo e l'ultimo posto in graduatoria.



Domani il Forte Dei Marmi sarà impegnato in casa con il Capostarda Belvedere (6) mentre la Massese e il Fossone, rispettivamente con Jolly Montemurlo (11) e Giov. Granata Mons (7).



Di seguito le parole di Mosti: "Sono molto soddisfatto del rendimento della squadra, ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali che hanno voglia di imparare e lavorano ogni allenamento con grande entusiasmo. Il merito di questa partenza così importante è di tutti. Lavoriamo nella professionalità, la società è sempre presente al campo con tutto lo staff. Il campionato è ancora molto lungo, quindi vientato abbassare la guardia!