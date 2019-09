Juniores regionali, Massese sconfitta a domicilio

Calcio Junior - Massese-Maliseti Seano 1-4



MASSA- Le zebrette della Massese U19 hanno subito la prima sconfitta stagionale in casa contro il Maliseti Seano, squadra dell'omonima frazione pratese. Dopo la vittoria esterna, di domenica scorsa, i ragazzi di mister Giorgio Figaia vengono travolti dal pesante 1-4 di oggi.

La partita, iniziata alle 16, è stata giocata sul campo di Fossone vista l'impraticabilità del “Raffi” di Romagnano.



Al 44' del primo tempo arriva il gol del vantaggio pratese che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Nel secondo tempo gli ospiti prendono il largo e raddoppiano dopo il primo cambio di Figaia, che fa uscire il numero 11 Latin per il 17 Mazzei. Dopo un altro cambio della Massese (entra Biancardi per Barattini) arriva anche lo 0-3 del Maliseti. I pratesi si portano poi sullo 0-4 prima che, al minuto 82, la Massese vada in rete con Manfredi F. per il “gol della bandiera”.