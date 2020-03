Juniores Regionali, Massese KO a Castelnuovo Garfagnana

Calcio Junior - La Massese perde a Castelnuovo Garfagnana e non riesce a bissare l'importante vittoria per 5-2 dell'andata. Al Comunale di Castelnuovo i bianconeri sono passati in vantaggio dopo 14 minuti grazie al numero 6 Barattini; i locali di mister Renucci non hanno ceduto e prima sono andati vicini al pareggio su calcio di rigore, parato molto bene da Pennacchi, poi al 44' hanno messo dentro l'1-1, per poi sorpassare la squadra di Figaia nella ripresa. Con questa sconfitta la Massese viene superata in classifica dagli stessi garfagnini e dalla Galcianese, scendendo così in settima posizione.



Le formazioni iniziali:



CASTELNUOVO GARFAGNANA: Farioli, Onesti, Mori, Borgia, Orsetti, Corazza, Ferri, Cavani, Valiensi, Bachini (Berlingacci, El Bassaouri, Lucchesi, Tortelli, Morelli) All. Renucci

MASSESE: Pennacchi, Veschi, Vietina, Bonati, Biancardi, Barattini, Manfredi, Bonini, Marangon, Pasquè, Gennuso (Ceccarelli, Lezza, Bennati, Mazzei) All. Figaia