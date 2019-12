Juniores Regionali, Massese cala il Poker a Migliarino

Calcio Junior - Migliarino Vecchiano-Massese 0-4

Migliarino Vecchiano: Ciabatti, Pardini, Kaja (27° st Cirino), Balestri, Giannessi, Andreoni, Andriulo, Lobue, Bani, Barbani, Del Ry. Fabeni, Le Rose, Giannini, Fiumicelli, Centelli, Dianda. All. Stefano D'Aurelio.

Massese: Pennacchi, Biancardi, Vietina, Bonati, Barattini, Michelangelo Baldini, Veschi, Bennati, Marangon, Mazzei, Eros Baldini (33° st Borghini). Ceccarelli, Leone. All. Giorgio Figaia. Arbitro: Ugo Danilo Erba (PI).

Reti: 12° st Bonati, 34° st Marangon, 41° st e 43° st Mazzei.

Note: esp. Mazzei.



MIGLIARINO- Pokerissimo della Massese di mister Giorgio Figaia (foto) nella trasferta di Migliarino. Al “Gaetano Scirea” i bianconeri, decimati dalle assenze, hanno tirato fuori la grande prestazione che li rilancia in classifica, adesso sono sotto di un punto dalla zona play off, quinto posto occupato dal Don Bosco Fossone e Montecatini. Dopo un primo tempo alla pari la Massese nella ripresa accelera e passa in vantaggio con Bonati dopo 12 minuti. Il raddoppio è del bravo Marangon che riceve da Borghini e mette dentro. Nonostante la pressione degli avversari e un arbitraggio avverso, i bianconeri allungano nel finale con la doppietta di Mazzei che congela la partita.