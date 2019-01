Juniores Regionali, le due `carrarine` in cerca di riscatto

Fari puntati su Don Bosco Fossone-Valdinievole

Calcio Junior - La diciottesima giornata dell’avvincente campionato Juniores Regionale presenta l’ennesimo test interno del Don Bosco Fossone contro la Valdinievole, attuale seconda forza del girone, mentre i cugini dell’Atletico Carrara ricevono alla “Fossa” la visita dei pratesi del Mezzana.



Senza dubbio la copertina della giornata odierna è tutta riservata al match dei giallo-rosso-blu di mister Alessandro Tavarini opposti alla temibile Valdinievole, confronto di vitale importanza per il club di Carrara. Visto il considerevole divario dalla vetta, il Don Bosco Fossone deve guardarsi alle spalle, in queste ultime giornate le compagni del fondo classifica continuano a fare punti, l’esempio lampante è la costante scalata dello Zenit che in tre giornate, in virtù di altrettanti convincenti acuti, si ritrova a ridosso delle migliori del girone. Un esito positivo della partitissima aiuterebbe direttamente i cugini dell’Atletico Carrara, terzi in classifica a tre punti dalla formazione di Montecatini. I nero azzurri di mister Michele Dati, reduci dallo stop con la Valdinievole, ritornano nel loro fortino inviolato quale la mitica “Fossa dei Leoni” dove ospitano i pratesi del Mezzana, squadra posizionata al terzultimo posto ma, come è stato dimostrato in questa stagione, squadre materasso non esistono.



Programma gare ,arbitro di sabato 19/1/2019 (inizio ore 15,°°)



Zenit Audax-Atl.Lucca (Prato Chiavacci, Salvatore Turco di Prato)

San Filippo-Candeglia (“S.Filippo Lucca”,Andrea Moriconi di Lucca

Pescia-Galcianese (“Veneri”, Leonardo Candeloro di Pistoia)

Maliseti-Lammari (“Comunale”, Antonio Domenico Satti di Prato)

Migliarino-Lanciotto (V.Faraci, Antonio Nunzio Pio di Nioia di Pisa)

Atletico Carrara-Mezzana (“Fossa”, Matteo Puvia di Carrara)

Poggio a Caiano-Camaiore (“G. Martini”, Alessandro Niccoli di Prato)

Don Bosco Fossone-Valdinievole (“D.Boni, Badr Serrar di Carrara)