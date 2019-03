Juniores Regionali, Lammari campione

Atletico Carrara cade con la capolista che vince il campionato, Don Bosco Fossone entra nella griglia della Coppa Toscana

Calcio Junior - La 27° giornata dell’avvincente campionato regionale Juniores ha già decretato la vincitrice con tre giornate di anticipo, cioè i lucchesi del Lammari: il successo in esterna contro una buon Atletico Carrara e la contemporanea sconfitta dell’inseguitrice Zenit ha scritto la parola fine alla lotta per il titolo. Il turno ha emesso anche diversi verdetti in forma ufficiosa, sia per quanto riguarda la qualificazione della coppa toscana e sia per quanto riguarda la retrocessione delle ultime quattro squadre della classifica.



Il campo principale era quello della “Fossa dei Leoni” dove saliva il Lammari forte dei suoi 51 punti a + 7 dallo Zenit, il match si accendeva dopo pochi minuti per merito del trequartista Saidy che sotto misura sorprendeva Raciti. Da segnalare che l’azione che ha portato al vantaggio dei gialloblu era stata viziata da una svista del giovane arbitro, la palla precedentemente era uscita totalmente dal riga di fondo immediatamente segnalata dal guardalinee. Il primo tempo si chiudeva senza note di rilievo, la reazione dei neroazzurri iniziava con il piglio giusto nel miglior momento l’Atletico subiva il raddoppio. Incursione in verticale di Bacci che dopo una serie di dribbling non riusciva a concludere. Ci riusciva invece il compagno Antonelli ma Raciti si superava, purtroppo la corta respinta era preda del centravanti Chetoni che ingannava per la seconda volta il portiere marmifero. Le immediate risposte del team di Michele Dati portavano subito dopo al gol in diagonale di Hicham Farsane, rete che riapriva il match. Alla mezzora il forcing dei marmiferi si intensificava ma come nel primo tempo una fatale ripartenza premiava gli ospiti che piazzavano il terzo gol ancora con una magia sotto rete di Saidy. L’Atletico tenta il tutto per tutto e l’occasione per accorciare capita al neo entrato Bianchini che sotto porta spara alto. I capo classifica legittimano il successo con due conclusioni nel finale di gara ancora di Saidy e Chetoni. Al fischio finale giustificato entusiasmo tra i giocatori e dirigenti del Lmmari alla notizia dello stop interno dello Zenitr, il campionato è stato vinto. Sconfitta che fa scivolare i nero azzurri al settimo posto in compagnia del Maliseti Tobbianese al momento fuori dalla qualificazione alla coppa toscana di categoria.



L’altra compagine territoriale Don Bosco Fossone ha avuto la meglio su un combattivo San Filippo, in piena lotta per non retrocedere: i bianco-rosso-blu trovano nel finale il gol vittoria di Vivaldi, salvezza acquisita e il momentaneo quarto posto utile nella griglia per gli spareggi, da segnalare una “paratona” salva-risultato del portiere locale Riccardo Carmagnola .



Atletico Carrara-Lammari 1-3

Atl.Carrara : Raciti, Salata (55’ Bianchini), Del Fiandra, Baudacci, Silicani (82’ Lombardini), Perugi, Zanelli (81’ Imparato), Petacchi, Tognoli (72’ Figaia), Tortelli, Faresane (85’ Bugliani) All. Dati

Lammari: Giovannetti, Maggiorini, Benedetti, Decanini (83’ Guidi),Petretti Nerici, Antonelli, Petrilli, Risolo, Chetoni, Saidy, Bacci (81’ Ramku) (a disp. Palucca, Dumani, Spicciani, Tiuliuliuc, Kolaj)All. Dianda

Arbitro: Patenè di Carrara

Marcatori: 6’ Saidy, 56’ Chetoni, 59’ Farsane, 75’ Saidy



Risultati 27° giornata



Mezzana-Atletico Lucca 0-0

Pescia- Candeglia 0-2

Poggio a Caiano-Lanciotto 1-1

Zenit Audax-Maliseti 0-2

Camaiore- Migliarino 4-1

Don Bosco Fossone-San Filippo 2-1

Calcianese-Valdinievole 0-1



Classifica: Lammari 54, Zenit Audax 44, Lanciotto 44, Migliarino 44, Don Bosco Fossone 42,Valdinievole 41,Maliseti 39, Atletico Carrara 39, Poggio a Caiano 36, Galcianese 34, Candeglia 33, Atletico Lucca 32, San Filippo 30, Mezzana 29, Camaiiore 26, Pescia 18.



Prossimo turno (sabato 30/3/2019): Candeglia-Atletico Carrara, Maliseti-Don Bosco Fossone, Atletico Lucca- Galcianese, Lanciotto-Mezzana, San Filippo-Pescia, Lammari-Poggio a Caiano, Valdiunievole-Camaiore,Migliarino-Zenit Audax.