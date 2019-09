Juniores regionali, la Massese sbanca Stiava

Calcio Junior - A.S.D. PDC Stiava 1-4 Massese

Marcatori: 6' Mazzei (M); 23' Mazzei (rigore)(M); 47' Del Soldato (S); 65' Manfredi(M); 92' Manfredi(M)



La juniores della Massese è arrivata Sabato 21/09 al campo de “La pianaccia”, di Piano di Conca, per affrontare lo Stiava nella terza giornata del campionato Juniores regionale. Le zebrette dovevano riscattare la brutta sconfitta interna subita dai pratesi del Maliseti Seano nella scorsa giornata.



I bianconeri sono partiti subito bene e hanno messo la partita nei giusti binari quando, al sesto minuto, Mazzei realizza la rete dell'1-0. Passano i minuti, ma il risultato non cambia fino al 23' quando ancora Mazzei mette a segno il 2-0, doppietta personale, realizzando un calcio di rigore. Finito il primo tempo sul risultato di 2-0 in favore dei ragazzi di mister Figaia, nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Del Soldato al 47'. La Massese non è però crollata sotto i colpi dello Stiava e a metà della ripresa chiude la partita con Manfredi realizza il primo dei due gol personali. Il secondo arriva a tempo scaduto, per sigillare il risultato sul 4-1 in favore degli ospiti.



Grande prova dei bianconeri che si riprendono dopo la sconfitta e convincono, sia sul piano del risultato che sul piano del gioco.