Juniores Regionali, la capolista Don Bosco Fossone in trasferta

Test esterno per l’Atletico Carrara a Poggio a Caiano

Calcio Junior - Carrara- Il quinto turno del campionato Juniores Under 19 Regionale presenta la delicata trasferta dell’attuale capo classifica Don Bosco Fossone in casa della Calcianese e quella per nulla facile dei “cugini” dell’Atletico Carrara a Caiano.



La formazione giallorossoblu di mister Luigi Tavarini è attesa dall’ennesimo esame in esterna, l’organico costruito per lottare per il vertice di sicuro ha tutte le carte in regola per uscire dal comunale “Luca Conti” con i punti per consolidare il primato, approfittando della insidiosa trasferta del Candeglia a Camaiore. L’altra seconda forza del girone Lammari riceve la visita della sorpresa di queste prime giornate di campionato, i lucchesi del San Filippo.



Delicata si prospetta la gara fuori casa dell’Atletico Carrara (foto), la formazione marmifera che nell’ultima gara ha messo a referto la prima vittoria stagionale è posizionata appena sotto la zona di centro classifica ed è intenzionata a dare continuità al buon momento di forma.



Il programma di giornata continua con la sfida interna del Valdinievole che ospita allo stadio di Montecatini i pratesi dello Zenit Audax; i pisani del Migliarino, rivitalizzati dal successo sul Valdinievole, vanno a far visita all’Atletico Lucca per dare continuità all’attuale buono stato di forma; scontro delle ultime posizioni tra il Mezzana che ospita il Pescia (le due sono appaiate in coda al girone).



Programma gare, arbitro di sabato 6/9/2018 (inizio ore 16,00)



Atletico Lucca-Migliarino (“San Macario”, Martina La Manna di Pontedera)

Calcianese-Don Bosco Fossone (“Lucca Conti”, Riccardo Spinelli di Pistoia)

Lammari-S.Filippo (“Ai Laghetti”, Danilo Gambardella di Lucca)

Lanciotto-Maliseti (Campi Ovest, Giacomo Suppressa di Pistoia)

Mezzana-Pesci (“S.Pietro”, Filippo Santini di Firenze)

Poggio a Caiano-Atl.Carrara (“G:Martini”, Leonardo Candeloro di Pistoia)

Camaiore-Candeglia (“Via fonda”, Joe Dalessandro di Viareggio)

Valdinievole M.-Zenit Audax (“Mariotti”, Matteo Calvani di Empoli)