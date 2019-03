Juniores Regionali, l’Atletico Carrara ospita la capolista

Don Bosco Fossone sfida il Lammari sperando nel sorpasso sui cugini

Calcio Junior - Nel campionato Juniores Regionali stiamo entrando nella fase calda, tanti scontri diretti che possono decidere sia la zona play off che quella play out. Grande equilibrio tra le due squadre “carrarine”, appaiate in quinta posizione con 39 punti.



Sabato alle ore 15.30 al Duilio Boni di Fossone scontro tra Don Bosco Fossone e San Filippo. Gli avversari con 30 punti vicini sono alla zona play out, sarà un incontro duro dove entrambe le formazioni cercheranno di fare risultato. Gli uomini di Tavarini dovranno cercare di sfruttare il fattore campo e approfittare degli scontri diretti.



Infatti alla Fossa Dei Leoni va in scena il big match di giornata (15,30) con i ragazzi di mister Michele Dati che cercheranno di fermare la corsa del Lammari. C’è grande voglia nelle file dell’Atletico di fare un risultato positivo per rimanere agganciati al gruppo che conta.



Di seguito tutte le altre gare di giornata:



Camaiore-Migliarino Vecchiano

Galcianese-Valdinievole Montecatini

Mezzana-Atletico Lucca

Pescia-Candeglia

Poggio a Caiano-Lanciotto Campi

Zenith audax-Maliseti Tobbianese