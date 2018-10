Juniores Regionali, l´Atletico aggancia il Fossone

Un pareggio e una vittoria è il resoconto delle due compagini carrarine nella settima giornata

Calcio Junior - Un pareggio e una vittoria è il resoconto delle due compagini carrarine nella settima giornata del campionato regionale. I nero azzurri di mister Michele Dati riescono a conquistare i tre punti dopo una soffertissima gara contro il Pescia, mentre i “cugini” del Don Bosco Fossone tornano dalla trasferta pratese con un rocambolesco tre a tre. Punto che permette ai ragazzi di mister Alessandro Tavarini di rimanere in scia della nuova capolista del girone Lammari.



Per l’ex capolista Don Bosco Fossone pareggio nel pratese con tanto rammarico, non è bastata la preziosa doppietta di Andrea Tosi che ha portato in due occasioni avanti i compagni, il team giallo-rosso-blu ha subito il definitivo pari in piena zona Cesarini gol che ha sancito la divisione dei punti.



E’ stata più complicata del solito la gara dell’Atletico Carrara contro i pari età del Pescia, alla luce di quello che si è visto per trequarti di gara gli ospiti non meritano affatto l’attuale posizione di classifica. La gara è iniziata a ritmo sostenuto, si annotano diverse occasioni dei marmiferi, la più clamorosa quella dopo venti minuti: incursione sulla fascia sinistra di Farsane che mette in mezzo con il portiere fuori porta Bianchini e Baldelli sulla riga di porta riescono a buttarla fuori. Dopo alcuni calci piazzati da entrambe le parti senza esito la ripresa si apre con un gran tiro di Tortelli che il portiere ospite toglie dall’angolo alla sua sinistra. Nel miglior momento di pressione gli ospiti passano con un preciso rasoterra dal limnite di Keqani, poco dopo i pesciatini sprecano il raddoppio con il centravanti Campioni. La reazione dei nero azzurri non si fa attendere sugli sviluppi di un corner Petacchi in mischia mette la zampata giusta per il meritato pareggio. Poco dopo Baldelli sorprende il bravo portiere ospite con un preciso tiro dal limite ribaltando il risultato. Allo scadere il match offriva ancora due emozioni: ancora Petacchi si mangia il 3-1 dopo una veloce ripartenza, poi gli ospiti nel recupero con un tiro cross dal fondo mettono alla prova i riflessi del portiere locale De Nardi che devia in angolo l’insidiosa conclusione. Al triplice fischio giustificato entusiasmo dei marmiferi che hanno saputo soffrire e reagire dimostrando tanto carattere.



Tabellini



Atletico Carrara-Pescia 2-1

Atletico Carrara: De Nardi, Del Fiandra, Pianini, Baudacci, Silicani, Perugi, Bianchini, Petacchi, Baldelli, Tortelli (89’ Gaetano), Farsane (85’ Figaia) (a disp. Dazzi, Buglini, Salata, Lombardini) All. Dati

Pescia: Dinardo, Parigi (46’ Pace), Romoli, Maddaloni, Damiri, Bertocci (75’ Raimondi), Iammelli, Kaja (86’ Panteri), Campioni, Keqani, Sodini (69’ Russo)

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 67’ Keqani , 75’ Petacchi, 79’ Baldelli

Note: All’89’ allontanato l’allenatore del Pescia, Martelli



Poggio a Caiano-Don Bosco Fossone 3-3

Poggio a Caiano: Piccione, Nesi, Santini, Calanchi, Fabrizi, Magelli, Baroncelli, Greco, Moccia, Paolioni, Ferraro (Cocchi, Bettazzi, Corda, Alinari, Rinaldo, Poggi, Cafissi) All. Amorotti

D.B. Fossone: Mallegni, Politi, Antonelli, Bassani, Dalle Lucche, Cianori, Bertini, Ricci, Tosi, Rolla, Pellistri (Gentile, Freschi, Bertolini, Tognoni, Pratico, Ammirati, Rossi, Toufik) All. Tavarini

Arbitro: Bulletti di Pistoia

Marcatori: 16’ Magelli, 39’ Bertiini,49’ Tosi, 57’ Magelli (rig.), 75’ Tosi, 45+2’ Alinari



Risultati 7° giornata



Galcianese-Migliarino 2-2

Atl.Carrara-Pescia 2-1

Atl.Lucca-San Filippo 2-2

Camaiore-Lammari 0-2

Lanciotto-Candeglia 6-1

Mezzana-Zenit Audax 2-1

Poggio a Caiano-Don Bosco Fossone 3-3

Valdinievole-Maliseti 0-0



Classifica Lammari 13, Candeglia 12, Poggio a Caiano 12, Lanciotto 12, Atletico Carrara 11, Don Bosco Fossone 11, Migliarino 11, Camaiore 9, Galcianese 9, Valdinievole 9, Zenit 8, Maliseti 8, San Filippo 8, Mezzana 7, Atletico Lucca 6, Pescia 4.



Prossimo turno (3/11/2018)

Candeglia-Galcianese

Don Bosco Fossone-Camaiore

Lammari-Valdinievole

Lanciotto-Atletico Lucca

Maliseti-Poggio a Caiano

Migliarino-Atl.Carrara

San Filippo-Mezzana

Zenit Audax-Pescia