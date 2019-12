Juniores regionali, inizia il girone di ritorno

Don Bosco Fossone, delicato test in casa della capolista Zenith. Gare casalinghe per Atletico Carrara, Massese e San Marco

Calcio Junior - Prima della sosta natalizia il calendario propone la prima giornata del girone di ritorno. Il Don Bosco Fossone, quinta forza del girone che è reduce dalla sconfitta nel derby con i cugini dell’Atletico Carrara, scenderà al “Chiavacci” ospite della nuova capolista Zenith, i pratesi vorranno riscattare lo stop subito dal team di mister Marco Tarantino proprio alla prima di campionato nel lontano 7 settembre scorso. La Massese di Giorgio Figaia, che occupa il settimo posto, riceve la visita dell’altra compagine pataese del Poggio a Ciano con l’obiettivo di incamerare i tre punti in ottica piazzamento nei play off. Il San Marco Avenza dal percorso altalenante ospita al “Paolo Deste” il fanalino del campionato Monsummano per un risultato quasi scontato, i pistoiesi hanno all’attivo una sola vittoria in tutto il girone di andata ottenuta contro i neroazzurri di Carrara. Infine il team di Davide Ratti prosegue il trend positivo, sei risultati utili dei quali quattro pareggi consecutivi e due vittorie, la recente trasferta di Stiava e l’ultima nel derby contro il Don Bosco: ospita alla Fossa i pratesi del Coiano S. Lucia per concludere la marcia positiva intrapresa in questo fine 2019.



Programma gare di sabato 21/12/2019 (ore 15,00)



Atletico Carrara-Coiano S.Lucia

Massese-Poggio a Caiano

Zenith-Don Bosco Fossone

San Marco Avenza-Monsummano



Le altre partite:



Atletico Lucca-Stiava

Migliarino-Galcainese

Valdinievole-Maliseti

