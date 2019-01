Juniores Regionali, inizia il girone di ritorno

Turni casalinghi per i due club di Carrara

Calcio Junior - L’avvincente campionato regionale Juniores riparte con il primo turno del girone di ritorno. La prima parte si era conclusa con il secondo posto dei neroazzurri dell’Atletico di mister Michele Dati ai quali è sfuggito il titolo di campione d’inverno nelle fasi conclusive dell'ultimo match contro i pistoiesi del Lanciotto, conclusosi in parità (1-1). I carrarini, recuperate alcune pedine, sono concentrati da giorni al primo test del nuovo anno, impegno contro i pratesi della ambiziosa Galcianese, quarta forza del girone. L’Atletico Carrara visto l’insidiosa trasferta della capolista Lammari, nel pisano in casa del Migliarino Vecchiano, dovrà sfruttare al meglio il confronto tra le mura amiche.



La cugina Don Bosco Fossone (foto) ricomincia il girone decisivo ospitando sul proprio campo l’ultima della classe Atletico Lucca, anche se nell’ultima gara del 2018 i prossimi avversari hanno impattato (1-1) sul campo del Poggio a Caiano. Posizionandosi nella zona play off la formazione della Presidente Marina Ceccarelli ha confermato le proprie aspettative, questo grazie all'ampia rosa di giocatori ma anche ad una programmazione al top da parte di tecnici e società. Nella formazione di casa qualche acciacato ma grazie ad una grossa rosa, oltre 20 ragazzi, Mister Tavarini ha l'imbarazzo della scelta e cercherà di mettere in campo la migliore formazione per continuare a rimanere attaccato alla zona play off.



Ricordiamo la classifica al termine del girone di andata: Lammari 29, Atletico Carrara 27, Valdinievole 27, Migliarino 25, Galcianese 24, Candeglia 22, Lanciotto 21, Don Bosco Fossone 21, Zenit Audax 21, Poggio a Caiano 20, Maliseti 19, San Filippo 18, Mezzana 15, Camaiore 15, Pescia 11, Atletuico Lucca 9.



Programma gare, arbitro di sabato 5/1/2019 (inizio ore 15,°°)



Don Bosco Fossone-Atletico Lucca (“Duilio Boni”, Simone Lorenzini di Carrara)

Maliseti-Candeglia (Comunale, Lorenzo Tinagli di Prato)

Atletico Carrara-Galcianese (“Fossa dei Leoni”, Vincenzo Smecca di Carrara)

Migliarino-Lammari (“V.Faraci”, Alessio Ghelardoni di Pisa)

Zenit-Lanciotto (Prato Chiavacci, Gabruiel Snaben di Viareggio)

Poggio a Caiano-Mezzana (“G. Martini”, Salvatore Turco di Prato)

Camaiore-San Filippo (Filippo Lorenzini di Viareggio)

Pescia-Valdinievole (“Veneri”, Ionel Alin Pascu di Pistoia)