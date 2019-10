Juniores Regionali, il derby va alla San Marco

Calcio Junior -

SAN MARCO AVENZA-ATLETICO CARRARA 2-1

(Juniores Regionali)

SAN MARCO AVENZA:Pallai, Buselli, Krupenko A, Ussi, Mazzolini, Fruzzetti, Tornari, Bouhrila, Boemio, Benedetto, Michelucci, A disp. Mallegni, Ricci, Bascherini, Ricci, Cisse, Biselli, Krupenko D, Chelotti, Santucciu. All. Frediani.

ATLETICO CARRARA: Ambrosini, Puvia, Nardi, Baudacci, De Sanctis, Piccioli, Guidi, Tortelli, Farsane, Galassi. A disp. Marku, Imparato, Lombardini, Pennucci. All. Farusi.

ARBITRO: Bertini di Lucca.

RETI: 29' pt Tortelli, 45' pt Boemio, 33' st Mazzolini



AVENZA- Va alla San Marco il derby cittadino degli Juniores regionali. I rossoblu hanno alla fine la meglio (2-1) su un coriaceo Atletico Carrara che ha venduto carissima la pelle andando anche in vantaggio con un eurogol di Tortelli a metà del primo tempo. Grande gioia da parte rossoblu per i tre punti in rimonta, mentre boccone amaro per i cugini nerazzurri che comunque hanno dimostrato di avere ottime qualità tecniche.

Atletico che passa ijn vantaggio al 29' con un grande gol da parte dell'ex Tortelli che non da scampo a Pallai. La San Marco cerca il pareggio che trova nel finale di primo tempo con Boemio. Nella ripresa ci pensava Mazzolini a regalare la vittoria alla San Marco.



NM