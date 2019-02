Juniores Regionali, giornata positiva per le carrarine

Sabato prossimo grande attesa per il derby

Calcio Junior - Il quinto turno del campionato Juniores ha fatto registrare per la terza volta consecutiva una giornata positiva per entrambe le formazioni di Carrara. L’Atletico di mister Michele Dati raggiunge il pareggio allo scadere contro i fiorentini del Poggio a Caiano, mentre il Don Bosco Fossone imita i cugini impattando senza reti il match contro la Galcianese.



In virtù di alcuni risultati a sorpresa i neroazzurri di Carrara mantengono il prezioso secondo posto con due punti di vantaggio sulla Valdinievole Montecatini, caduta in casa dell’ambizioso Zenit Audax. Il match della “Fossa” vede partire forte i locali arrembanti nelle prime battute: Petacchi porta in vantaggio i compagni con un gran tiro al volo, subito dopo il rientrante Ricci si divora il raddoppio su assist di Tognoli. Prima del riposo i fiorentini pareggiano dagli undici metri con Keqani e vanno avanti con una zampata dell’esterno Tambellini. Nella ripresa sotto un’incessante pioggia l’Atletico cerca di rimettere in parità il match, fattosi con il passare del tempo sempre più difficile: dopo un paio di clamorose occasioni svanite con Petacchi di testa e sotto misura da Bianchini allo scadere arriva il meritato pareggio on il capitano Nicholas Baicchi che dagli undici metri non spreca l’importante punto.



I cugini del Don Bosco non vanno oltre il risultato ad occhiali contro i pratesi della Galcianese, formazione posizionata nel centro classifica. Sotto una pioggia torrenziale il sintetico del “Duilio Boni” teneva viva la gara che per parecchi tratti è stata molto bella. Nella prima frazione da segnalare un palo colpito dagli ospiti. Nel secondo tempo il copione non cambiava, a tenere il pallino del gioco è sempre la formazione di Carrara che ha reclamato per un penalty non concesso, fallo su Vivaldi lanciato a rete. Prima del triplice fischio si sono registrate altre due occasioni sprecate dai bianco-rosso-blu.

Ora i carrarini sono attesi dal derby con i pari età dell’Atletico Carrara, match che richiamerà alla mitica “Fossa” un numeroso pubblico e molti addetti ai lavori, pagina senza dubbio da scrivere negli annali del calcio giovanile di Carrara.



Don Bosco Fossone-Galcianese 0-0



D .B. Fossone: Carmagnola, Pratico, Ciandri, Dalle Lucche, Antonelli, Freschi, Rossi, Ammirati, Bertagna, Vivaldi, Bertini(Mallegni Daniele, Novelli, Toufik, Verdini, Bertani, Morelli, Tosi, Mallegni Davide) All. Tavarini

Galcianese: Varosi, Ottaviani, Sanesi, Bassin, Cappelli, Maccioni, Cioffi, Bastogi, Zine, Methasani, Guazzini(Aprea, Bagnoli, De Felice, Milah) All. Bessi

Arbitro :Serrar di Carrara



Atletico Carrara-Poggio a Caiano 2-2



Atl.Carrara: Dazzi, Salata(50’ Bianchini), Petacchi, Baudacci, Baicchi , Perugi, Lombardini(60’ Zanelli), Bertelloni, Ricci (65’ Farsane),Tortelli, Tognoli (a disp. Cinacchi, Figaia) All. Dati

Poggio a Caiano: Zino, Iammelli, D’Amaddiu, Damiri, Parigi, Maddaloni, Pace, Kaja, Keqani, Casini, Tambellin (Cirlig, Isaj, Bisanti, Panteri, Romoli, Gadio, Sodini) All. Guerri

Arbitro: Marchi di Carrara

Marcatori: 2’ Petacchi, 39’ Keqani, 76’ Tambellin , 90’ Baicchi



Risultati 5° giornata



Migliarino-Atletico Lucca 3-0

Don Bosco Fossone-Galcianese 0-0

San Filippo-Lammari 0-0

Maliseti-Lanciotto 1-2

Pescia-Mezzana 1-2

Atletico Carrara-Poggio a Caiano 2-2

Candeglia-Camaiore sospesa

Zenit Audax-Valdinievole 3-2



Classifica: Lammari 40, Atletico Carrara 35, Migliarino 34, Valdinievole 33, Poggio a Caiano 31, Zenit Audax 31, Lanciotto 30,Maliseti 27, Don Bosco Fossone 26, Galcianese 26, Candeglia 25, San Filippo 23, Mezzana 20, Camaiore 19, Atletico Lucca 16, Pescia 14.



Prossimo turno (sabato 9/2/2019): Atletico Lucca-Candeglia, Atletico Carrara-Don Bosco Fossone, Lanciotto-Lammari, Galcianese-Maliseti, Mezzana-Migliarino, Camaiore-Pescia, Valdinievole-San Filippo, Poggio a Caiano-Zenit Audax.