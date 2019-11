Tre vittorie ed un pareggio per le formazioni under 19

Calcio Junior - Tre vittorie ed un pareggio. Risultati positivi per le quattro formazioni apuane al termine del decimo turno.



La San Marco (foto) a Poggio a Caiano va sotto per due a zero ma ha grinta e carattere per ribaltare il punteggio fino alla vittoria per 3-2.

Larg successo casalingo della Massese di Figaia che si impone in casa sul Castelnuovo Grafagnana col risultato di 5-2.

Il Fossone supera tra le mura amiche il Lanciotto Campi mentre l'Atletico Carrara strappa un buon pareggio esterno (2-2) sul campo del Montecatini.



I risultati della Xa giornata



Atletico Lucca 0-0 Zenith Audax

Coiano Santa Lucia 2-1 Migliarino

Fossone 2-1 Lanciotto Campi

Maliseti 2-0 Galcianese

Massese 5-2 Castelnuovo G.

Poggio a Caiano 2-3 San Marco Avenza

Stiava 3-1 Monsummano

Montecatini 22 Atletico Carrara



La classifica



Maliseti 30

Zenith Audax 22

Lanciotto 19

Fossone 18

Massese 17

Atletico Lucca 16

Montecatini 15

San Marco Avenza 14

Castelnuovo Garfagnana 12

Migliarino 12

Galcianese 11

Poggio a Caiano 11

Coiano Santa Lucia 10

Stiava 7

Monsummano 3

Atletico Carrara 3